国际奥委会暂停俄奥理会会员资格

因将四个吞并的乌克兰地区体育组织纳入旗下，俄罗斯奥理会遭国际奥委会立即暂停其会员资格，直至另行通知，这也意味着俄罗斯奥理会将无法再从国际奥委会获得任何资金。

国际奥委会发言人亚当斯星期四（10月12日）在印度孟买举行的第141届国际奥委会会议中说：“俄罗斯奥理会在10月5日单方面决定将原本属于乌克兰奥理会管辖范围内的四区（顿涅茨克、赫尔松、卢甘斯克及扎波罗热）体育组织，纳入其成员的这一举动，违反《奥林匹克宪章》。”

但他同时强调，暂停俄罗斯奥理会会员资格，并不影响独立运动员的参赛。

对于国际奥委会的这个决定，乌克兰表示支持，总统泽连斯基在他的每晚视频演说中说：“这个决定反映了普遍尊重国际领土完整和《联合国宪章》的必要性，而如果有哪些俄罗斯人认为他们可以利用体育和奥林匹克运动来作为他们的武器，这并不管用。”

俄罗斯奥理会：决定出于政治动机

俄罗斯奥理会则认为，国际奥委会的这一决定出于政治动机。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃批评称，“国际奥委会领导层表现出的双重标准和故意按照国籍区别对待，是对俄罗斯运动员权利的公然侵犯，也是对基本人权的侵犯。”她强调，俄罗斯政府将使用“所有国际法律文书”来捍卫俄罗斯运动员的权利。

在俄罗斯于2022年2月全面入侵乌克兰后，国际奥委会并未制裁俄罗斯和白罗斯奥理会，只是一开始禁止两国运动员参加国际赛事。

然而，国际奥委会在一个月后就改变立场，认为运动员不该因政府的行为而受罚，所以只要没有国旗、国歌和国徽，俄白运动员都被允许以独立身份参赛。