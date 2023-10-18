F4西班牙锦标赛 我国少年车手何宗宪巴伦西亚夺冠

我国16岁少年车手何宗宪上星期天（10月15日）在四级方程式赛车（F4）西班牙锦标赛中夺得他今年的第二个冠军，升至车手积分榜第二位。下赛季他将征战更高级别的Eurocup-3赛事。

目前效力于坎波斯车队（Campos Racing）的何宗宪今年5月刚赢得个人本赛季的首个冠军，上周末再添一冠。过去的七场比赛，何宗宪在34名车手当中连续抢到了前三甲位置（被扣分前）。目前他的总积分达到216分，落后领跑的圣洛克车队（Sainteloc Racing）法国籍车手内尔（Nael）65分。

何宗宪在赛后说：“在几场稳定的比赛后，再次回到车手积分榜第二位，我感觉很好。虽然要想在最后一轮比赛夺冠机会非常渺茫，但在赛车比赛中任何事情都有可能发生，所以我相信仍然有机会。想赢得冠军是必然的，但无论如何，在世界顶级的F4赛事中能够获得前三名，仍然是一个很好的结果。”

何宗宪的经理人卡伦（Caron）说，从理论上看，何宗宪依然有机会赢得本赛季冠军，“但不论结果如何，他已经证明他有这个潜能，下赛季肯定会更进一步。”

从2025年开始，Eurocup-3赛事将成为车手迈向F3赛事的重要一步。目前大多数F1车手，如红牛车手费斯塔彭、法拉利车手勒克莱尔和七届世界冠军哈密尔顿都参加过F3赛事。卡伦表示，车队的目标是在明年底看到何宗宪亮相F3赛场。

F1 Academy明年首次成为新加坡F1大奖赛垫场赛

与此同时，专为女性打造赛事的F1 Academy星期二（17日）公布2024年七场比赛赛历，新加坡滨海湾赛道赫然在列。

专为女性打造赛事的F1 Academy目前共有五支车队，分别为ART Grand Prix、Campos Racing、MP Motorsport、Prema Racing 和Rodin Carlin，每支车队有三辆车和三名车手。（取自F1 Academy官网）

F1 Academy公布的七个赛站分别为沙特阿拉伯（3月7日至9日）、美国（5月3日至5日）、西班牙（6月21日至23日）、荷兰（8月23日至25日）、新加坡（9月20日至22日）、卡塔尔（11月29日至12月1日），以及阿布扎比（12月6日至8日）。

原有的奥地利、意大利和法国赛站都被除名，沙特、新加坡、卡塔尔和阿布扎比则是新增赛站。

F1 Academy总经理苏茜·沃尔夫（Susie Wolff）说：“这一赛程的布置，展示了我们想要打造全球系列赛的雄心壮志，在扩大我们影响力的同时，也提高我们的知名度。”

“我们希望激励全球的年轻女性，让她们知道在这项运动中有她们的一席之地。与F1一起比赛有助于我们实现这一目标。”

F1 Academy目前共有五支车队，每支车队有三辆车及三名车手。