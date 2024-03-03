球在飞哨声响 皇马绝杀球无效引争议

（巴伦西亚综合电）裁判在关键时刻吹响比赛结束的哨音，扼杀了皇家马德里（Real Madrid）中场大将贝灵厄姆（Bellingham）的绝杀球，让这支西甲领头羊星期天（3月3日）只能在客场2比2踢和巴伦西亚。贝灵厄姆赛后更因抗议判罚被罚下。

巴伦西亚在上半场第27和30分钟，两度把握皇马防线疏漏，由杜罗（Duro）和亚列姆丘克（Yaremchuk）各进一球。皇马过后才如梦初醒，在上半场伤停补时第五分钟和第76分钟，由前锋维尼修斯（Vinicius）扳平比分。

争议性一幕出现在下半场补时第八分多钟，皇马开出角球无法化为有效射门，中场卜拉欣·迪亚斯（Brahim Diaz）接到球后在右侧禁区外传中，同一时刻裁判曼萨诺（Manzano）吹响了比赛结束的哨音。贝灵厄姆将飞出的球顶入网窝，但这一绝杀球因比赛已结束而无效。

贝灵厄姆爆粗染红 皇马主帅：他没侮辱裁判

皇马众将把裁判团团包围讨说法，贝灵厄姆最后染红，队友何塞卢（Joselu）也得到黄卡。根据曼萨诺的赛后报告，贝灵厄姆因以攻击性态度向他跑来，并不断以英语中的F字粗口坚称这是进球，才被曼萨诺罚下。

皇马主帅安切洛蒂（Ancelotti）赛后不满地说，贝灵厄姆说的词在英语当中很普遍，他没有说什么侮辱裁判的话，因此对他被罚下感到困惑。

对于进球无效，他说：“我想这是前所未见的，从来没发生在我身上。我们拥有控球权，比赛应该在巴伦西亚得球时才结束。”

皇马最终遭遇近五场联赛的第三场和局，目前以66分领跑西甲，领先少赛一场的黑马希罗纳（Girona）七分。巴伦西亚以37分排名第九。