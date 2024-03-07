曼市轻松晋级欧冠赛八强 皇马涉险过关

本赛季欧冠复赛星期四凌晨再产生两强，继拜仁与巴黎圣日耳曼之后，曼市与皇马也成功克敌，报到八强。

（曼彻斯特综合电）本赛季欧洲冠军联赛两大夺冠热门曼市（Manchester City）与皇家马德里（Real Madrid）都在本地时间星期四（3月7日）凌晨的16强次圈赛顺利过关，晋级复赛。

曼市以3比1击败丹麦球会哥本哈根（Copenhagen），以两回合6比2的悬殊比分击败对手。皇马则与德国球会莱比锡（Leipzig）踢成1比1平局，凭借首回合建立的优势，以2比1的总成绩报到八强。

曼市已成欧冠赛场强大势力

为了备战星期天对垒“红军”利物浦（Liverpool）的关键英超赛事，曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）并没有在这场次回合赛排出最强大阵容，头号进攻组织者德布吕纳（De Bruyne），本赛季状态极佳的福登（Foden）以及贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）都在板凳上坐足90分钟，养精蓄锐。

纵使收兵留力，曼市还是以3比1的比分轻松击败对手，并且在上半场就结束战斗。阿坎吉（Akanji）在开赛后五分钟就拔下头筹，阿尔瓦雷斯（Alvarez）四分钟后锦上添花，伊尤诺希（Elyounoussi）在第29分钟为哥本哈根扳回一球，哈兰德（Haaland）在上半场伤停补时为曼市锁定3比1的次回合胜利。

除了在上赛季拿下球会历史上的首座欧冠奖杯，这是曼市连续七个赛季晋级欧冠复赛，这支英超球队在这项欧洲最顶级的球会赛已形成强大势力。

瓜迪奥拉：曼市在欧洲足坛备受尊重

自2018年起，曼市就不曾在主场伊蒂哈德举行的欧冠赛吃过败仗，并且成为这项比赛历史上首支连续九场主场比赛取得三个或以上进球的球队。

瓜迪奥拉说：“重要的是我们连续七年在这里（复赛），这相当不容易。数据已经证明了我们的稳定性，我们得到对手充分的尊重。”

他还说：“记得我初来乍到时，我们不相信，球会也不相信我们能做到，因为我们在欧洲足坛的地位并不如西班牙和德国的球队。这是个时间问题，是个过程。问题是，现代足球给予领队的时间并不多。他们给了我时间去建立我们的地位，感谢他们在这个过程中的信任，我们现在是一支相信自己能做到的团队。”

皇马涉险晋级复赛

在曼市轻松过关的同时，曾14次夺冠，欧冠历史上夺冠次数最多的皇马，则只能在主场与莱比锡踢成1比1平局，凭借首回合客场所建立的优势，以2比1的总成绩涉险过关。

维尼修斯（Vinicius）在球赛第65分钟为皇马将总比分优势扩大至2比0，奥尔班（Orban）在第68分钟为莱比锡收复一城，不过这支德甲球队始终无法将总比分追平，最终只能接受被淘汰的命运。

皇马主帅安切洛蒂（Ancelotti）承认球队思想上没有做好准备，导致球队在比赛中面对很多困难。

他说：“我们踢得很糟糕，很松散，很忧虑.........心理状态很大程度上影响了我们的比赛。”

“我们面对的是个强大，并且是没有什么可输，孤注一掷的对手，而我们从始至终都踩着刹车器，我们遭遇了很多困难，不过最重要的是我们进入了复赛。”