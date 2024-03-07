涉隐瞒个人肖像权收入 皇马主帅安切洛蒂被控逃税

（马德里综合电）皇家马德里（Real Madrid）主帅安切洛蒂（Ancelotti）被控逃税，西班牙检察官要求判处这名意大利籍主帅监禁四年九个月。

根据西班牙媒体的报道，安切洛蒂是因为涉嫌在2014年至2015年间隐瞒个人肖像权的收入，逃税近100万欧元（约146万新元）而被控。

检察官在星期三（3月6日）的一份声明中指出，安切洛蒂当时声称他是西班牙的税务居民，但他在纳税申报表中只申报了从皇马获得的个人报酬，完全没有申报他从肖像权获得的总计420万欧元（约612万新元）收入。

检察官还指安切洛蒂假装将自己的肖像权转让给在西班牙境外缺乏实际活动的实体，以逃避纳税。

安切洛蒂：已是陈年旧事

面对这些指控，安切洛蒂说，他非常冷静，因为这些都已是陈年旧事。

他在球队于星期三的欧冠16强次回合主场1比1踢和莱比锡（Leipzig）后，接受访问时说：“我没有问题，我非常冷静。我只能说这些都已是陈年旧事，希望能尽快解决这个问题。”

这是现年64岁的安切洛蒂第二次执教皇马，上述逃税指控发生在他第一次执教皇马的时候。

西班牙近年来对少缴纳税款的顶级足球员进行严厉打击，明星球员如梅西（Messi）、克·罗纳尔多（C. Ronaldo）都曾被判逃税罪名成立，但最后都因为是初犯而被免除监禁，只被罚款。