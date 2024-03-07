父亲炮轰车队总监 费斯塔彭：我在红牛很开心

（路透讯）尽管父亲和红牛F1车队管理层的关系越闹越僵，也有传闻将加盟马赛地，但费斯塔彭（Verstappen）为父亲辩护的同时表示，在红牛车队非常开心。

费斯塔彭的父亲乔尔针对车队总监霍纳（Horner）因被指对女同事行为不检而遭调查的事件对《每日邮报》说：“车队面临被分裂的危险。它不能再这样下去了。这将炸开来。（霍纳）在扮演受害者，但他却是制造问题的人。”

当有记者在本周末沙特阿拉伯赛站开跑之前问费斯塔彭，他的父亲是否有对自己的言论感到后悔时，这名刚赢得开季巴林大奖赛的荷兰车手说：“我没有问过他这个问题，但从我观察他在卡丁车界的作为来看，我的父亲非常直言不讳。他不会说谎，这是肯定的。”

红牛车队内部的问题导致有传言费斯塔彭可能会寻求转投马赛地车队，而马赛地也正在寻求填补汉密尔顿（Hamilton）在2025年前往法拉利的空缺。然而，费斯塔彭和红牛的合同将持续到2028年，这名过去19场比赛赢了18场的车手表示打算履行合约。

他说：“我认为没有人会意识到刘易斯（哈密尔顿）可能会转会到法拉利。在生活中，你永远不知道有什么事会发生，或者发生在你身上，或者发生在你周围，或者什么可能影响到你。所以你永远不能说事情100%会是这样。”

他还说：“我就是这样对待我的生活的人，但我也不会想太多。我很放松。就像我说的，我在车队很开心。”

26岁的费斯塔彭是三届卫冕F1世界冠军，生涯中赢得了55个大奖赛站。