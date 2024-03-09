费斯塔彭夺F1沙特站杆位 恩师被调查添阴影

（吉达综合电）红牛车手费斯塔彭（Verstappen）在本地时间星期六（3月9日）凌晨的世界一级方程式赛车（F1）新赛季第二站沙特阿拉伯大奖赛排位赛中，再度拿下杆位，但其恩师马尔科（Marko）卷入红牛领队霍纳（Horner）的风波，为此蒙上阴影。

已连续三年蝉联车手总冠军的费斯塔彭暗示，倘若马尔科离队，他也有可能离开红牛。

费斯塔彭在星期六凌晨的排位赛中跑出1分27秒472的成绩，比排名第二的法拉利车手勒克莱尔（Leclerc，1分27秒791）快了0.319秒。费斯塔彭的队友佩雷兹（Perez）以1分27秒807排名第三。费斯塔彭也在上周末的巴林站揭幕战赢得杆位及正赛。

尽管红牛新赛季在赛道上起步顺利，但他们在场外的风波不断。红牛领队霍纳早前被一名车队女员工告发指他对她行为不检，车队经内部调查后认定霍纳是清白的，过后将这名女员工停职。

同时，他们也启动了对红牛顾问马尔科（Marko）的调查，因为他被怀疑将车队调查霍纳的消息泄露给媒体的内部人士。马尔科是费斯塔彭的恩师。

费斯塔彭力挺恩师 称对方去留将决定他未来

红牛领队霍纳（右）在第一场练习赛结束后，与车队顾问马尔科（左）及费斯塔彭（中）交流。（法新社）

费斯塔彭在排位赛后受访时力挺马尔科，强调后者不能离队。他暗示如果马尔科离队，自己也有可能离开红牛。“我对他很忠诚，我一直向车队里的每一个人及高层强调，他是我决定与车队未来的一个重要部分。”

马尔科受访时则坦言，他可能会被车队停职。

在上周巴林站时，有报道指霍纳和费斯塔彭的父亲乔斯（Jos）起了激烈的争执，后者称如果霍纳留任，红牛将被分裂。费斯塔彭过后为父亲撑腰。

赛恩斯阑尾炎缺战 18岁小将临危受命表现不俗

比尔曼（图）临时顶替赛恩斯参赛，他因此退出本周的F2比赛。（法新社）

法拉利车手赛恩斯（Sainz）因为阑尾炎入院动手术，无法参加本周末的比赛。后备车手、英国18岁小将比尔曼（Bearman）临危受命，成为法拉利历来最年轻车手。

他只参加了最后一场练习赛，却在排位赛险些闯入最后一节，最后取得第11名的不俗成绩，只落后在第二节取得第10的七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）0.036秒。

比尔曼在前一天的F2赛车排位赛赢得杆位，他说，他隔天起身后正准备当日的冲刺赛，想不到最后竟参加了F1练习赛和排位赛。他的表现得到众人赞赏。