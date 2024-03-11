4比0轻取维哥 皇马七分领跑西甲

（马德里法新电）西甲领头羊皇家马德里（Real Madrid）本地时间星期一（3月11日）凌晨在联赛主场以4比0轻取保级球队维哥（Celta Vigo），继续以七分优势领跑。

皇马在第21分钟由维尼修斯（Vinicius）通过角球先下一城后，在下半场两度获得对方的乌龙大礼。

皇马后卫吕迪格（Rudiger）第78分钟的头球打中横梁下沿后，击中维哥门将瓜伊塔（Guaita）入网。维哥后卫多明格斯（Dominguez）10分钟后解围不果，将维尼修斯的吊球挡入自家大门。

皇马19岁小将居莱尔（Guler）在完场补时阶段晃过瓜伊塔得分，攻入他的首个皇马进球，锦上添花。

皇马周中在欧冠涉险晋级，球队本场表现焕然一新，令主帅安切洛蒂（Ancelotti）满意。

他说：“要比星期三（6日）（欧冠）的表现更好并不太难，我们开局很好，通过定位球取得领先，接着完成任务。我们感到开心，但也要保持专注力及动力，因为目前是赛季的重要阶段。对我们来说，踢和是迈向危机的第一步。”

皇马过去三场联赛踢和了两场，但排在第二的大黑马希罗纳（Girona）也掉链子，让皇马仍有七分优势。希罗纳本轮以2比0拿下奥萨苏纳（Osasuna），从过去四场吞三败的打击中反弹。

由皇马前主帅贝尼特斯（Benitez）执教的维哥本轮惨败后，以24分排名第17，距离降级区仅差两分。