切尔西3比2擒喜鹊 保住争夺欧战机会

（伦敦综合电）“蓝军”切尔西（Chelsea）本地时间星期二（3月12日）凌晨在英超联赛主场3比2战胜“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），保住争夺下赛季欧战资格的机会。

前场三大将杰克逊（Jackson，第六分钟）、帕尔默（Palmer，第57分钟）和穆德里克（Mudryk，第76分钟）的进球，让蓝军保持联赛四场不败。尽管目前他们依然以39分排在第11位，但距离排名第七的西哈姆只差四分；排名第七的球队有机会可以拿下欧洲协会联赛资格。

纽卡斯尔前锋伊萨克（Isak，第43分钟）和边锋戈登（Gordon，第90分钟）各进一球，不过喜鹊还是吞下本季英超第12场败仗。本赛季参加欧冠的他们，目前也只排名第10位，比切尔西多一分。

此前被球迷批评 蓝军主帅波切蒂诺盼获支持

对两队来说，蓝军主帅波切蒂诺（Pochettino）的压力似乎比喜鹊主帅埃迪·豪（Eddie Howe）来得大。切尔西花了大钱重建球队后战绩不太理想，波切蒂诺上周在2比2踢和布伦特福德（Brentford）的比赛中被自家球迷要求下课，他在战胜喜鹊后呼吁全队团结一致，也希望球迷给予支持。

“我们将战斗直到最后一刻，给球迷们最好的东西。（他们的支持）今天对我们有些帮助，我们很早就进球了，球迷们很棒地支持我们，他们需要相信我们。”

埃迪·豪则对球队防守不佳感到失望。他说：“我们的三个丢球都是类似的，我们在这些情况下防守得不好，如果你这样做，就会输掉比赛。”

他说：“我知道我们能达到之前的高度（参加欧冠），但我们做的远远还不够。”