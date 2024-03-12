2008年“撞车门”事件 法拉利前车手马萨起诉多部门

（伦敦综合电）因2008年新加坡大奖赛“撞车门”没有即时展开调查，导致丢失当年的世界冠军，法拉利巴西籍前车手马萨（Massa）正式起诉F1管理公司、当时的F1掌门人埃克尔斯通，以及国际汽车联合会（FIA），并且寻求6400万英镑（约合1亿零900万新元）的赔偿。

现年42岁的马萨星期二（3月12日）在声明中说：“我会战斗到最后。我们将通过法庭寻求对这一历史不公的纠正。这件事现在交给了我的律师团队处理，他们完全有权采取任何必要措施，为这项运动伸张正义。”

2008年新加坡大奖赛，雷诺车手皮奎特在比赛第14圈故意撞车引发安全车出动，使他的队友阿隆索提前进站换胎获益，最终赢得本站冠军，迈凯轮车手哈密尔顿获得第二名。杆位起步的马萨因出现加油软管没拔便发车等一系列失误，导致他最终未能收获积分。

雷诺车队密谋撞车受罚 但比赛结果仍成立

2009年，皮奎特意外透露他曾被车队老板告知要制造一起撞车事故，FIA经调查也认定雷诺车队领队、技术总监和车手一起密谋了此次撞车事故，雷诺车队受到处罚，但比赛结果仍成立。此事件导致在2008年F1马萨最终以一分的微弱差距错失车手总冠军，23岁的哈密尔顿成为F1历史上最年轻的世界冠军。

马萨在2008年之后就没有再赢得冠军，并在2017年退役。

巴西一家律师事务所星期二在声明中说：“到目前为止，各方试图友好解决此事的努力都没有成功，因此我们别无选择，只能诉诸法庭。”

声明也提到：“最近的事件凸显F1的透明度和诚信问题，很明显，他们须要认真工作来恢复其信誉并确保其长期的未来。”

目前，国际汽联和F1管理公司对此事不予置评。