欧冠八强抽签结果出炉 曼市皇马连续三年碰头

（尼翁综合电）欧冠八强抽签结果星期五（3月15日）在瑞士尼翁出炉，英超领头羊“炮兵”阿申纳（Arsenal）将硬碰德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich），“蓝月亮”曼市（Man City）连续第三年与西甲领头羊皇家马德里（Real Madrid）狭路相逢。

与此同时，由姆巴佩（Mbappe）领衔的巴黎圣日耳曼（PSG）将对阵西甲的巴塞罗那（Barcelona），德甲的多特蒙德（Dortmund）将与西甲的体育马德里（Atletico Madrid）交锋。

踢进本届欧冠复赛的八强，全是欧洲五大联赛的队伍。（法新社）

本届欧冠八强可以说是最近几年里实力最强的八支队伍。以前还有葡超、荷甲等其他联赛球队的身影，这一次全是欧洲五大联赛队伍，其中就包括三支西甲球队、一支法甲球队，英超与德甲球队各占两席，只可惜意甲球队早已全军覆没。

阔别欧冠复赛14年之久的阿申纳曾12次对阵拜仁，战绩为三胜二和七负，明显处于下风，但拜仁本季联赛表现不稳，卫冕希望渺茫，阿申纳必全力冲击这个老对手。

皇马和曼市在本季欧冠小组赛都取得了六战全胜的佳绩，此役双方交手，无疑是这四场复赛中最受关注的一场。

身为欧冠历史上夺冠次数最多的球队（14次），皇马在这项赛事中拥有其他球队无法比拟的经验优势。尽管上季欧冠半决赛被曼市以两回合5比1横扫出局，但本赛季再遇到这个老对手，皇马主帅安切洛蒂（Ancelotti）肯定不愿重蹈覆辙，这名意大利老帅会有什么改变命运的方法，值得期待。

复赛首回合将于4月10日和11日举行，一周后将展开次回合争夺。

欧联赛八强抽签 利物浦避开莱沃库森

欧洲联赛的八强抽签结果也在一小时后出炉，两大夺冠热门利物浦（Liverpool）和莱沃库森（Leverkusen）幸运地避开对方，前者将与亚特兰大（Atalanta）争夺半决赛权，后者将挑战另一支英超球队西哈姆（West Ham）。

另外两场复赛则是本菲卡（Benfica）对马赛（Marseille），以及体育米兰（AC Milan）对罗马（Roma）的意大利内战。