俄白选手被禁参与巴黎奥运开幕式游行 俄：违反奥运理念

（洛桑综合电）国际奥林匹克委员会星期二（3月19日）宣布，就算是以中立运动员身份参赛的俄罗斯和白罗斯运动员，也无法参加巴黎奥运会开幕仪式的代表团游行。俄罗斯之后猛烈抨击国际奥委会，认为这违反了奥运理念。

俄罗斯2022年入侵乌克兰，白罗斯在军事上给予支持，因此这两国的运动员一度被禁止参加今年7月在巴黎举行的奥运会。

不过，国际奥委会去年12月宣布，他们能以中立个人身份参赛，只是不能有国旗和奏国歌。最新报道指出，国际奥委会在执行委员会会议后说：“他们（俄罗斯和白罗斯运动员）不会参加开幕式上的代表团游行，因为他们是以个人身份参赛的运动员。”

在7月26日举行的巴黎奥运会开幕式上，运动员不会像往常一样在体育场内出场，而是乘船沿着塞纳河前往埃菲尔铁塔。虽然被禁止参加团队游行，但俄白运动员还是能体验开幕式的其他部分。

巴黎奥运组委会在国际奥委会做出决定后，也发表声明说：“这一决定是由于持有俄罗斯和白罗斯护照的运动员不是作为代表团，而是以个人名义参赛，这是符合逻辑的结果。”

对于这样的决定，俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫批评说：“这绝对违背了奥林匹克运动的意识形态，不会给国际奥委会带来良好的形象。”

俄外交部：国际奥委会偏离原则 陷入种族和新纳粹主义

国际奥委会禁止俄罗斯运动员参加今年7月巴黎奥运会开幕式团队游行的决定，遭到了俄罗斯的猛烈抨击，称这违反了奥运会的理念。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃更猛烈地抨击称：“这些决定表明，国际奥委会已经偏离其既定原则，并陷入种族主义和新纳粹主义。”

扎哈罗娃还说，只能以中立运动员身份参赛迫使俄罗斯运动员“放弃与祖国、公民身份、历史、文化和人民的任何联系”。

国际奥委会说，将稍后决定是否允许这些运动员参加8月11日的闭幕式。