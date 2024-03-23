澳大利亚F1大奖赛 费斯塔彭再夺杆位

（墨尔本综合电）尽管连续三次在练习赛中排名第二，红牛车手费斯塔彭（Verstappen）还是在星期六（3月23日）的世界一级方程式赛车（F1）第三站——澳大利亚大奖赛排位赛中，以1分15秒915的单圈最快成绩夺下杆位。

在练习赛后申诉遇到了一些问题的费斯塔彭赛后受访时说：“今天的表现有点意外，但对于在最后一节排位赛的表现感到满意。本周末至今有些棘手，但我们最终克服了问题，所以很高兴。

“法拉利看起来很快，尤其在长跑中，所以明天会是个问号，但这样才刺激。”

随着这一站再拿下杆位，费斯塔彭本赛季将连续第三次从杆位出发。

赛恩斯割完盲肠后强势回归

因割盲肠而缺席上一站沙特阿拉伯大奖赛的法拉利车手赛恩斯（Sainz）本周末强势归来，在排位赛排名第二，另一红牛代表佩雷斯（Perez）则排名第三。

赛恩斯说：“能在本周末回来，然后在正赛从前排出发，我感觉有点难以置信。”

哈密尔顿获近10年来澳洲大奖赛最差排位赛成绩

七届世界冠军、马赛地车手哈密尔顿（Hamilton）则取得他近10年来在墨尔本最糟糕的排位赛成绩，无法晋级最后一节排位赛而只能在正赛中从第11位发车。

他说：“我在第三节练习赛中感觉良好，所以很奇怪，我们明明和其他人在一起，我们真的不知道发生了什么事。

“然后就进入排位赛，车子的不稳定……真的让人心神不宁。”