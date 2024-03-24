费斯塔彭退赛 法拉利包揽F1澳洲大奖赛前二

F1澳大利亚大奖赛状况不断，费斯塔彭、哈密尔顿和拉塞尔相继退赛，两周前进行阑尾炎手术的塞恩斯收获个人和法拉利车队本赛季首胜。

（墨尔本综合电）世界一级方程式赛车（F1）澳大利亚大奖赛星期天（3月24日）结束正赛比拼，法拉利包揽前二，杆位发车的红牛车手费斯塔彭第五圈遇到刹车问题选择退赛，连续九站比赛获胜的纪录就此终结。

两周前的沙特阿拉伯大奖赛，法拉利车手塞恩斯由于阑尾炎手术缺席了三练、排位赛及正赛。16天后，他以1小时20分26秒843的成绩在墨尔本收获个人及车队本赛季的首个分站冠军，队友勒克莱尔以2秒366的差距排名第二，迈凯伦车手诺里斯排名第三。

这也是塞恩斯继去年新加坡大奖赛夺冠后再次赢得分站赛冠军。他在赛后表示自己很幸运：“我可以控制车的速度、控制轮胎、控制一切，这不是最艰难的比赛。”

“今年的一切都很疯狂，从巴林站站上领奖台、沙特阿拉伯站退赛，然后在这里登顶。”

费斯塔彭遭遇赛车故障

本场比赛，费斯塔彭的赛车第四圈就开始冒烟，熬到第五圈不得不选择退赛。

费斯塔彭赛后说：“温度一直在上升……所以它基本上就是在拉着手刹的情况下行驶的，这就是为什么它在一些弯道行驶时感觉很奇怪。”

费斯塔彭赛车刹车出现故障并不断冒烟，进入维修区检测后宣布退赛。（法新社）

值得一提的是，自去年迈阿密大奖赛开始到上一站的沙特阿拉伯大奖赛，费斯塔彭已豪取九连胜。谈及费斯塔彭退赛，红牛老板霍纳赛后受访时说：“我们是一个团队，退赛对每个人的伤害程度都是一样的。

“这是一个从中学习的问题。我们已经两年没有出现因机械故障而退赛的情况，这值得称赞。”

哈密尔顿：没察觉动力装置有问题

无独有偶，在费斯塔彭退赛后，前世界冠军、马赛地车手哈密尔顿也在第17圈因动力装置发生故障退赛，队友拉塞尔则在最后一圈遭遇事故退赛，导致马赛地车队在本站颗粒无收。

哈密尔顿赛后表示，在驾驶时并没有感觉到赛车动力装置出了问题，它就是突然间发生的。“我没有感觉到它会发生，这绝对令人沮丧。因为比赛才刚开始没多久，我们的排名还能再靠前，还能针对不同对手采取不同的策略。但情况确实发生了。”

拉塞尔赛后说：“说实话，我真的不知道发生了什么事。在进入弯道时，我落后（阿斯顿马丁车手）阿隆索半秒，然后突然间在拐角处我正好撞在他的变速箱上，赛车就跑偏了。”

马赛地车手拉塞尔在最后一圈遭遇事故退赛。（法新社）

在完成本赛季三站比赛后，本站未能得分的费斯塔彭仍在车手积分榜以51分领跑，紧追在后的是勒克莱尔（47分）、红牛车手佩雷兹（46分）和塞恩斯（40分）。

车队方面，本站包揽前二的法拉利总积分来到93分，以四分的差距紧追红牛车队。马赛地55分排名第三。

谈及费斯塔彭的成绩，霍纳称赞道：“在三站赛事之后，即使在退赛的情况下，他仍然领先积分榜，这非常了不起。”