微软：俄罗斯加强力度 散布巴黎奥运虚假信息

（伦敦路透电）科技巨擘微软指出，俄罗斯已加强力度，散布有关法国和巴黎奥运会的线上虚假信息。

微软星期天（6月2日）发表的一篇博客文章说，这些活动包括伪造新闻网站和一部长篇纪录片，旨在诋毁国际奥委会的声誉，并尝试制造巴黎奥运会将发生暴力事件的印象。

微软说：“在亲俄分子散布的虚假信息中，最让人担忧的是他们试图冒充激进组织，并在以色列与哈马斯冲突期间威胁袭击奥运会。”

俄罗斯驻伦敦大使馆 未回应微软发表博文

路透社已经通过电子邮件就有关博文，询问俄罗斯驻伦敦大使馆，但后者尚未回应。

微软透露，它在2023年底发现了一些已知的俄罗斯虚假信息参与者，发布“可能是数字生成”的图像，这些图像据称展示了巴黎街头的涂鸦，内容是威胁攻击参加巴黎奥运的以色列人。其中一些图像提到了1972年巴勒斯坦武装分子在慕尼黑奥运会，杀害11名以色列奥运选手的事件。

微软说，这两家有俄罗斯撑腰的组织分别为Storm-1679和Storm-1099，也被称为“Doppleganger”。微软称，Doppleganger利用15个伪造的法国新闻网站，散布俄罗斯对国际奥委会腐败和奥运会可能存在暴力行为的指控。

去年6月，Storm-1679制作了一部名为《奥运会已沦陷》的长篇纪录片，旨在贬低国际奥委会领导层。

微软称，纪录片由人工智能生成的美国影星汤姆·克鲁斯的假音频旁述，并使用个性化视频信息网站Cameo来诱骗其他美国名人为这部纪录片点赞。

据微软观察，自去年底国际奥委会决定允许俄罗斯运动员以中立选手身份参加奥运会后，虚假信息散布活动就进一步加强。