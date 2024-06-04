正式加盟皇马 法国球星姆巴佩美梦成真

（马德里法新电）西班牙甲级联赛冠军球队皇家马德里（Real Madrid）星期一（6月3日）官宣，与法国球星姆巴佩（Mbappe）签订一纸五年合约。

姆巴佩离开巴黎圣日耳曼（PSG），加盟皇马的传闻已久，皇马的官宣意味着这笔引人瞩目的转会终于尘埃落定。

皇马球会发出文告说：“皇家马德里与球员（姆巴佩）达成协议，这名球员接下来五年将效力皇马。”

现年25岁的姆巴佩则在个人社交媒体发文，指这笔转会对他而言是美梦成真。

他说：“非常高兴与骄傲加入我的梦想球队皇家马德里。没有人能明白这一刻我有多兴奋。感谢你们不可思议的支持。”

姆每赛季薪酬料高达约5130万元

根据西班牙媒体报道，姆巴佩加盟皇马后，每个赛季的薪酬将高达3500万欧元（约5130万新元）。

早在今年2月，姆巴佩就已经答应加盟皇马，接着在5月份宣布将在赛季结束后离开PSG。

刚在欧冠决赛2比0击败多特蒙德（Dortmund），夺得球会史上第15座欧冠奖杯的皇马赶在球员与法国队集合，参加德国的2024年欧锦赛之前宣布这项消息。

2018年，姆巴佩以19岁之龄随法国队夺得俄罗斯世界杯冠军。自2017年以租借形式从摩纳哥（Monaco）过档PSG后，姆巴佩已经为这支巴黎球会攻入256个球，创下球会纪录。

在效力PSG期间，他协助球队夺得六个法甲冠军，并在2020年协助球队踢入欧冠决赛，最终败给拜仁慕尼黑（Bayern Munich），屈居亚军。

在2022年的卡塔尔世界杯决赛上，他也成功完成帽子戏法，不过球队最终还是在点球上败给由梅西（Messi）压阵的阿根廷队。