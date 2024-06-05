首次亮相皇马记者会 姆巴佩：PSG一些人与事令我不开心

（梅斯综合电）法国球星姆巴佩（Mbappe）即将转投皇家马德里（Real Madrid）怀抱的传言终于成真，他在欧洲时间星期一（6月3日）正式以自由人身份加入“银河战舰”，并在星期二（4日）以皇马球员身份出席了记者会。

尽管他在记者会上主要谈到自己加盟皇马有多开心，以及接下来会把注意力放在欧锦赛上，但他还是谈到了在旧东家巴黎圣日耳曼（PSG）最后一个赛季的情况，坦言队中的一些人与事令人不开心。

他说：“我在PSG没有不开心，（如果这样说的话）那就像在维护我的人的脸上打了一巴掌。我一直都很开心，只是一些事情令我不开心。像我这样的球员，我不能将情绪表露出来，因为我是一名领袖，所以我试着尽量保持积极乐观。

“教练，球员们和球会里的工作人员都很支持我，所以如果我一来到这里就抱怨我不开心，这是很不礼貌的，但一些事情和人确实令我不开心。”

姆巴佩：PSG主帅和顾问救了我

姆巴佩在去年夏天与PSG主席纳赛尔（Nasser）就续约与否的问题闹得很僵，他说是球队主帅恩里克（Enrique）和顾问坎波斯（Campos）“救”了他。

“他们（球会）让我明白我不会再参加比赛，他们当面并且很严厉地告诉我。是路易斯·恩里克和路易斯·坎波斯救了我。如果没有他们，我或许不会再站在球场上。”

姆巴佩目前正在与法国队一起备战欧锦赛，这是他第四次代表“高卢雄鸡”征战国际大赛。在2018年和2022年世界杯赛上，姆巴佩协助法国队夺得了冠军和亚军，但在上届欧锦赛上，法国队却在16强就被淘汰。姆巴佩认为，那是他国家队履历中的一大污点。

他说：“在世界杯赛上，我作为一名球员已经展示了我所有的品质，但在欧锦赛上，我还有很多需要证明的东西。”