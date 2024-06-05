称财务规则歧视“油资球会” 曼市起诉英超联赛

（伦敦综合电）曼市（Manchester City）去年2月被英超联赛控告财务违规，涉及115条罪状，将于今年11月展开聆讯。如今曼市决定先下手为强，向英超联赛采取法律行动，控告对方歧视“油资球会”。

ESPN引述知情人士的话说，曼市已经向英超联赛展开法律行动，挑战联赛旗下的伙伴方交易规则（Associated Party Transaction，简称APT）。私人仲裁听证会定于下周开始。

根据《泰晤士报》星期二（6月4日）报道，曼市指责英超联赛“歧视海湾所有权”（Gulf ownership），并起诉要求赔偿。自2008年以来，曼市就一直归阿布扎比联合集团所有。

英超联赛的APT规则最初是在沙特财团收购纽卡斯尔（Newcastle）后于2021年推出的，这项规则于2月收紧，旨在进一步规范那些与其拥有者有关联的公司签署赞助协议的球会。

在2月份的一次会议上，所有20家英超球会都被告知，一家球会威胁要针对这项规则提起法律诉讼。

和阿提哈德航空（Etihad Airways）有好几笔商业协议的曼市辩称，赞助商应该有自由决定他们想支付多少钱，而不应由第三方来决定能反映公平市场价值的数字。赢得了过去四届英超联赛冠军的曼市说，英超联赛这项规则的作用就是“保护自身的商业利益”，已经违反了竞争法。

在另一起案件中，由瓜迪奥拉（Guardiola）执教的曼市因涉嫌在2009年至2023年期间违反法规和财务规则，而面临115项英超联赛指控。坚决否认这些指控的曼市将在今年11月举行的听证会抗辩。