费斯塔彭克服多变赛情 实现F1加拿大站三连冠

（蒙特利尔综合电）红牛车队的三次世界冠军费斯塔彭（Verstappen）在星期一（6月10日）的世界一级方程式赛车（F1）加拿大站大奖赛上，克服了变幻莫测的赛况，拿下冠军，实现了该赛事三连冠。

本次比赛共有两次安全车出动，而赛道也从干燥变为潮湿再变回干燥。从第二位发车的费斯塔彭在第17圈出现了一个弯道失误，使他被迈凯伦车手诺里斯（Norris）反超而一度退居第三位。

尽管如此，费斯塔彭依然凭借高超的技术及正确的判断逐渐反超对手，最后以3.879秒的优势力压取得第二名的诺里斯，夺得本赛季的第六个冠军。

比起前两次的夺冠，这次的加拿大站冠军相对艰难许多，而费斯塔彭赛后也在团队的通话频道中说：“今天很不容易但我们做到了。我们面临了许多重要的抉择而我觉得大家都做得很好。我们的进站时机很好，安全车也帮到了我们，建立起领先后我们也处理得很好。”

费斯塔彭巩固榜首位置

这次胜利也进一步巩固了费斯塔彭的车手排行榜榜首位置，他以56分的优势领先排名第二的法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）。队伍排名方面，红牛车队也借此胜利领先第二名的法拉利车队49分。

其他车手方面，本赛季第一次从杆位发车的拉塞尔则拿下第三，成为本赛季首个站上领奖台的马赛地车手，他以微弱优势先于队友汉密尔顿（Hamilton）冲过终点。

尽管如此，拉塞尔却觉得应该取得更好的成绩。

拉塞尔说：“我们在比赛初期速度很快。不过换胎后因尝试了几次反超而出现了失误，我们也因此付出了代价。”

与此同时，赢过七次世界冠军的汉密尔顿也在赛后公开坦承自己表现糟糕，称这是自己生涯中表现最差的比赛之一。