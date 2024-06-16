25俄罗斯与白罗斯选手 获准以中立身份参加巴黎奥运

（洛桑法新电）6月15日星期六，国际奥委会（IOC）发布了“个人中立选手”（Individual Neutral Athletes简称AINs）初选名单，允许14名俄罗斯与11名白俄罗斯选手参加即将到来的巴黎奥运会。

这25名选手来自四类项目：16名摔跤选手、两名是举重选手、三名蹦床运动员，以及四名公路脚踏车运动员。

俄罗斯选手弗拉索夫（Vlasov）在2024年4月23日环法脚车世界巡回赛的预赛中骑行。他获得过2021年环意赛的第四名，他的名字也在初选名单中出现。（法新社）

25名运动员已经通过国际体育总会（International Sports Federations）和国际奥委会的双重检查，证明他们没有主动支持乌克兰冲突，并且与本国军队没有任何关系。

俄罗斯相关运动主席对此喜忧参半。如俄罗斯脚踏车运动联合会主席维亚切斯拉夫·埃基莫夫（Vyacheslav Ekimov）在采访中说：“此次名单符合预期，我很高兴脚车队顺利通过检查”。

但俄罗斯蹦床运动联合会主席尼古拉·马卡洛夫（Nikolai Makarov）则认为这次名单稍有遗憾，在采访中说：”IOC允许安洁拉·布拉德采娃（Angela Bladtseva）参加奥运会的消息令人高兴，但我不理解为什么依安娜·列别杰娃（Yana Lebedeva）没有入选“。

IOC发布的初选名单中有列出跆拳道项目，但未公布任何运动员名字。而俄罗斯跆拳道主教练瓦丁·伊万诺夫（Vadim Ivanov）在之后的采访中确认，俄罗斯跆拳道运动员将不会参加巴黎奥运会。

乌克兰体育部长马特维·比德尼（Matvey Bidnyi）对名单中没有出现所谓的”积极支持者“表示肯定，他认为这表明国际奥委会接受了乌克兰国家奥委会和国家体育联合会一起提交的证据。

虽然俄罗斯最终决定不抵制巴黎奥运会，但俄罗斯体操运动员已经确认不会参赛。

个人中立运动员将不会参加在巴黎塞纳河上举行的开幕式，所夺得的奖牌也不会计入官方奖牌榜上。