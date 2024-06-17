姆巴佩确定不参加巴黎奥运会

（杜塞尔多夫法新电）目前正在德国参加2024年欧洲足球锦标赛的法国队队长姆巴佩（Mbappe）证实，将不会代表法国队参加今年7月的巴黎奥运会。

这名25岁的中场是目前国际足坛炙手可热的球星，他刚在最近约满离开法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG），加盟西甲与欧洲冠军皇家马德里（Real Madrid）。

对于来临的奥运会，姆巴佩表示他所效力的新球会立场非常鲜明。

他说：“对于奥运会，我的球会立场非常鲜明，我认为这意味着我不会参加奥运会，情况就是这样。”

巴黎奥运会的男足比赛将在7月24日开始，决赛则于8月9日举行。2024年欧锦赛的决赛将在7月15日举行，这意味着如果姆巴佩参加奥运会，而法国队又一路踢进欧锦决赛，那么姆巴佩就要在欧锦结束后，马不停蹄地为奥运备战。

况且，欧冠冠军皇家马德里的新赛季将于奥运决赛结束后约一个星期开始，他们将在8月14日在华沙与欧洲联赛冠军意大利的亚特兰大（Atalanta）进行欧洲超级杯，因此皇马更不可能放人。

法国国奥队由名宿亨利（Henry）带队，姆巴佩此前曾表态希望能代表法国队出赛，显然这个意向已经有了改变。

他说：“在9月才加入一个新的团队，这对一个刚加入新队伍的我不是个好的开始。

“我祝法国队在来临的奥运会好运。我会以一个观众，而非主角的身份观看他们的所有比赛，希望他们能带回一面金牌。”

除了姆巴佩外，另一名球星梅西（Messi）本周也表态不会代表阿根廷参加奥运会。