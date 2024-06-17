姆巴佩确定不参加巴黎奥运会

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更新 / 2024年6月17日 6:16 PM
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发布 / 2024年6月17日 5:45 PM
目前以队长身份带领法国队参加欧锦赛的姆巴佩表态不参加巴黎奥运会。（法新社 ）
目前以队长身份带领法国队参加欧锦赛的姆巴佩表态不参加巴黎奥运会。（法新社 ）

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（杜塞尔多夫法新电）目前正在德国参加2024年欧洲足球锦标赛的法国队队长姆巴佩（Mbappe）证实，将不会代表法国队参加今年7月的巴黎奥运会。

这名25岁的中场是目前国际足坛炙手可热的球星，他刚在最近约满离开法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG），加盟西甲与欧洲冠军皇家马德里（Real Madrid）。

对于来临的奥运会，姆巴佩表示他所效力的新球会立场非常鲜明。

他说：“对于奥运会，我的球会立场非常鲜明，我认为这意味着我不会参加奥运会，情况就是这样。”

巴黎奥运会的男足比赛将在7月24日开始，决赛则于8月9日举行。2024年欧锦赛的决赛将在7月15日举行，这意味着如果姆巴佩参加奥运会，而法国队又一路踢进欧锦决赛，那么姆巴佩就要在欧锦结束后，马不停蹄地为奥运备战。

况且，欧冠冠军皇家马德里的新赛季将于奥运决赛结束后约一个星期开始，他们将在8月14日在华沙与欧洲联赛冠军意大利的亚特兰大（Atalanta）进行欧洲超级杯，因此皇马更不可能放人。

法国国奥队由名宿亨利（Henry）带队，姆巴佩此前曾表态希望能代表法国队出赛，显然这个意向已经有了改变。

他说：“在9月才加入一个新的团队，这对一个刚加入新队伍的我不是个好的开始。

“我祝法国队在来临的奥运会好运。我会以一个观众，而非主角的身份观看他们的所有比赛，希望他们能带回一面金牌。”

除了姆巴佩外，另一名球星梅西（Messi）本周也表态不会代表阿根廷参加奥运会。

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