序幕战险胜后战丹麦 三狮军团要锁定出线席位

锋线星光熠熠的三狮军团在首战仅以一球险胜实力不强的塞尔维亚，如何提高锋线球星之间的效率，成了主帅索思盖特的当务之急。

“三狮军团” 英格兰将在本地时间星期五（6月21日）午夜迎来本届欧锦赛的第二场小组赛事，首战告捷的他们若能在这场击败丹麦，就能锁定C组的出线席位。

三狮军团是本届欧锦赛中球员身价总值最高的队伍，不过这支由索思盖特（Southgate）领军的球队在首场对垒塞尔维亚时的表现，却难以令人信服，只靠皇家马德里（Real Madrid）球星贝林厄姆（Bellingham）的一球制胜。

丹麦的实力比塞尔维亚略胜一筹，这支由曼联（Manchester United）中场埃里克森（Eriksen）坐镇的球队，或将给予三狮军团更强有力的挑战。

三狮须调适锋线球星之间的配合

英格兰在锋线上有着一票球星，但如何让他们很好地融于一体，对“索帅”来说，似乎是一大考验。

在曼市（Manchester City）踢得风生水起的福登（Foden）便是最大的“受害者”。这名24岁球星在上赛季英超凭借19个进球和八次助攻的出色表现，获选为英超年度最佳球员，但在国家队，他近13场比赛只攻入一球。

福登在曼市一般都在锋线担任10号位，偶尔也会充当右翼，但“索帅”却更倾向于把10号位让给贝林厄姆，并将阿申纳（Arsenal）的萨卡（Saka）放在其擅长的右翼位置，福登只能被安置在左路，而这样的效果显然不佳。

曼市和英格兰前球员理查兹（Richards）就对此提出质疑，他说：“福登是一个超级球员，而中路是他最擅长的区域。当你把他摆在左翼的位置上时，他须要带球过人，这不是他的强项所在。”

曼联和英格兰名宿费迪南德（Ferdinand）也认为，贝林厄姆的存在，压制了福登的能力。

他说：“贝林厄姆在国家队中的肢体语言传达了一种‘把球给我，要不然我会发飙’的讯息。福登显然看到了，他的个性就是不一样的，愿意让别人当球队的领军人物。”

但足球毕竟是团队运动，英格兰若无法调适好锋线球星的默契将难以走到最后。

丹麦球员保持自信

韦斯特高坐镇的丹麦防线十分稳固。（法新社）

丹麦在首轮赛事中只能与斯洛文尼亚以1比1踢和，绝对令球迷失望，毕竟大家对这支在上届欧锦赛闯入四强的队伍有着不小的期望。尽管首场小组赛表现不佳，丹麦后卫韦斯特高（Vestergaard）却依然保持自信。

他说：“当你对自己的能力有所质疑时，一切就结束了，保持住被有些人称为‘天真’或‘盲目’的自信有时很重要。如果自己都没有信心，那谁还会对你有信心呢？”

丹麦虽在阵容上不如三狮军团，但防守能力绝对不容小觑。后防线上有效力于莱斯特（Leicester）的韦斯特高、巴塞罗那（Barcelona）的克里斯滕森（Christensen）及托特纳姆（Tottenham）的防守型中场霍伊别尔（Hojbjerg）等。

倘若三狮军团的锋线无法摆脱首场赛事那种默契不佳的情况，那想撕破丹麦防线就更不容易了。

在C组的另一场赛事中，塞尔维亚将迎来与斯洛文尼亚的“必胜之战”，若再度战败则基本出线无望。