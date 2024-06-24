力挫诺里斯 费斯塔彭夺F1西班牙大奖赛冠军

（巴塞罗那综合电）从第二位发车的红牛车手费斯塔彭（Verstappen）星期天（6月23日）在世界一级方程式（F1）西班牙大奖赛中，力挫杆位发车的迈凯伦车手诺里斯（Norris），夺下本赛季迄今10站比赛中的第七场胜利。

这场胜利让费斯塔彭在车手排名上以219分遥遥领先，最接近他的车手诺里斯只有150分，两人差距多达69分。

红牛车队老板霍纳（Horner）赛后称，虽然一些人认为迈凯伦在这场比赛拥有速度最快的赛车，但费斯塔彭再次发挥重要作用。

他说：“当务之急是超越兰多（诺里斯），进入第一号弯道。”

虽然马赛地车手拉塞尔（Russell）在发车后抢占了先机，但最终一切对红牛车队来说进展顺利。

“这场比赛的主导因素始终是轮胎的磨损，因此尽快超越乔治（拉塞尔）至关重要。他（费斯塔彭）在首两圈全力以赴地超越乔治。今天的关键是不要犯任何错误，费斯塔彭的比赛非常完美。”

“去年是独角兽之年，今年则是更正常的一年，一直赢得所有比赛是不寻常的，我们必须非常努力地争取胜利。马克斯（费斯塔彭）正在发挥关键作用。”

红牛在去年的22站比赛赢下了其中21站，单单费斯塔彭就取得了19站的胜利。

费斯塔彭在这场西班牙大奖赛以2秒2的优势击败诺里斯，马赛地车手哈密尔顿（Hamilton）则排名第三，本赛季首次站上领奖台。