费斯塔彭表态 下赛季留在红牛车队

（奥地利路透电）三届世界车手冠军，红牛（Red Bull Racing）车手费斯塔彭（Verstappen）在星期四（6月27日）的一级方程式奥地利站新闻发布会上，明确表态下赛季会继续留在红牛车队。

26岁的费斯塔彭与红牛车队的合同将于2028年到期，马赛地车手汉密尔顿（Hamilton）今年2月宣布将在2025年离队加入法拉利后，他就成为马赛地车队持续争取的对象。

当被问及是否将百分百留在红牛车队时，目前在车手榜上领先的费斯塔彭避重就轻地回答道：“我想我之前已经说过，自然会有流言，但最重要的是我们未来能有一辆非常有竞争力的赛车。”

当被继续追问若2025年的赛车竞争力不够会否选择离开时，费斯塔彭说，这项运动并不是如此运转。他说：“我与车队签订长期合同，我对目前的情况非常满意。正如我之前所说，我们已经开始专注研究明年对赛车可做出的变化。”

上个星期刚刚夺冠的费斯塔彭也补充道：“我猜刚才的回答应该说得足够多。”

当他又一次被追问，并要求只提供“是”或“不是”的回答时，费斯塔彭明确回答道：“好，是。这也是我之前说过的，我们已经在为明年的赛车做准备。”

上个星期天（23日）的西班牙大奖赛中，费斯塔彭力挫杆位发车的迈凯伦车手诺里斯（Norris），夺下本赛季迄今10站比赛的第七场胜利，积219分遥遥领先。