得益于费斯塔彭与诺里斯互斗 拉塞尔夺F1奥地利站冠军

（奥地利综合电）红牛车手费斯塔彭（Verstappen）与迈凯轮车手诺里斯（Norris）在比赛尾段发生碰撞，让马赛地车手拉塞尔（Russell）在新加坡时间星期天（6月30日）晚上“捡漏”夺得奥地利大奖赛冠军。这是这名26岁的英国车手，生涯的第二个世界一级方程式（F1）分站冠军。

在比赛进行至第64圈时，处于第二位的诺里斯在三号弯尝试从外线超越领先的费斯塔彭，双方互不相让发生碰撞，两车接连爆胎先后进站，这使得原本处于第三位的拉塞尔得以超前，并在剩余的七圈中守住优势，在奥地利夺得生涯第二个分站冠军。诺里斯的队友皮亚斯特里（Piastri）获得亚军，法拉利车手塞恩斯（Sainz）获得第三。

诺里斯在爆胎及赛车受损后被迫退赛，费斯塔彭则在换胎后得以继续比赛，最终以第五名完赛获得10分，这因此让卫冕冠军费斯塔彭在车手积分榜上的优势继续扩大，领先第二名的诺里斯81分。

赛后，诺里斯抱怨费斯塔彭太激进，在刹车时变线。他说：“规则就是不能在刹车区变线，费斯塔彭连续做了三次。如果费斯塔彭不承认他犯了错，会失去我的许多尊重。”

费斯塔彭则坚持自己没有变线，并且指责诺里斯超车像“鱼雷”（Dive Bomb）。他说：“对我来说那根本不是刹车区的变线，另外诺里斯有几次刹车太晚了，他希望对手能够把车躲开。”

但国际汽联（FIA）的调查报告显示，费斯塔彭的赛车的确向左移动了一下，才会导致与诺里斯碰撞，所以荷兰人最终被加罚10秒及扣除两分。

拉塞尔拿到冠军后激动地说：“车队做得非常出色，让我们能在前排竞争。你至少得在前排才能‘捡漏’。”