印尼比赛途中倒地 中国羽将张志杰心脏骤停去世

（日惹综合电）17岁的中国羽毛球男子单打运动员张志杰，星期天（6月30日）傍晚在印度尼西亚日惹举行的亚洲青年混合团体赛中突然晕倒，被送往医院后于晚上11时20分去世。

张志杰在混合团体赛第三场出场，与日本球员川野寿真进行单打对决。在首局比分打到11平时，张志杰突然面向地倒下，并开始抽搐，之后被担架抬出场外送往离场馆最近的哈尔乔卢基托（Hardjolukio）医院。

到达医院时，张志杰已经没有呼吸和脉搏，医院进行了长达三小时的心肺复苏术（CPR）与呼吸机支持直至晚上8时50分，但张志杰还是没有脉搏与呼吸。之后中国队要求将张志杰转送至沙迪托（Sardjito）医院，并在该医院进行了1小时30分钟的心肺复苏，最终于晚上11时20分被宣布死亡。

印尼羽联发言人说：“张志杰经历了突发性心脏骤停。”

亚洲羽联在星期一（7月1日）进行的混合团体赛八强赛开赛前，组织所有在场人员为张志杰默哀一分钟。

羽坛名将谢定峰、昆拉武特、德差波尔、拉查诺、吴堇溦，以及新加坡羽将骆建佑与陈薇涵等都在社交媒体上转发公告，愿张志杰安息。印度羽将辛杜写道：“世界上失去了一名无与伦比的羽毛球天才。”

星期一下午，中国外交部发言人毛宁深表惋惜，并称已派人员赶赴事发地开展工作，将指导中国驻泗水总领事馆在职责范围内做好后续工作。

来自嘉兴市的张志杰曾在本届亚青赛开始前接受采访，称希望证明自己。他说：“想通过自己的成绩和比赛证明自己，接下来训练会更加扎实。”

事发时反应太慢 赛会医疗团队遭质疑

赛会医疗反应在社媒上遭质疑，认为现场医疗团队反应太慢，没有第一时间进行心肺复苏以及使用自动心脏除颤器（AED）设备。

上届欧洲足球锦标赛丹麦中场埃里克森（Eriksen）也曾在无对抗情况下晕厥倒地，但八秒之后队医就入场帮助埃里克森逃离鬼门关，并在今年的欧锦赛上再次为丹麦披甲上阵。