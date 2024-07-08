打破945天冠军荒 英国车王哈密尔顿第九次在本土夺冠

（银石综合电）七届世界一级方程式赛车（F1）世界冠军英国车手哈密尔顿（Hamilton）在星期天（7月7日）的英国大奖赛中夺冠，生涯第九次在银河赛道上称王，这也意味着他终于结束了945天的等待，再度拿下大奖赛桂冠。

目前效力于马赛地车队的哈密尔顿上一次夺得F1大奖赛冠军，还得追溯到2021年的沙特阿拉伯大奖赛，难怪这名39岁车手会在以1.46秒的优势，力压红牛车队的三届世界冠军费斯塔彭（Verstappen）再度夺冠后喜极而泣。

他在受访时说：“我从来没有因为获胜而哭，但这次眼泪却夺眶而出。这真的是一个非常棒的感觉，我非常非常感恩。”

自2007年就登上F1舞台的哈密尔顿，将在下赛季转为法拉利车队效力，因此这会是他最后一次代表马赛地在银河赛道上征战。

哈密尔顿创三纪录

哈密尔顿的这次胜利刷新了不少纪录，他成为首个在同赛道上夺冠九次的车手、首个在16个赛季登顶大奖赛的F1车手、以及首个在出战300场F1赛事后依然能夺冠的车手。

从杆位出发的另一名马赛地车手拉塞尔（Russell）疑似赛车的排水系统出现问题，而在第33圈末退赛。这次大奖赛整体表现最佳的车队是迈凯伦队，他们的车手诺里斯（Norris）和皮亚斯特里（Piastri）分别获得第三和第四名，法拉利车手塞恩斯（Sainz）则排名第五。

在本次的英国大奖赛后，费斯塔彭将车手榜上的领先优势扩大至84分，而积分榜第二的诺里斯也进一步巩固其位置，以21分领先排名第三的法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）。队伍排名方面，红牛车队以373分稳居榜首，排名第二和第三的法拉利和迈凯伦则分别有302分和295分。