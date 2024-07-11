星展集团与墨士廉合作 英康保险赞助田总50万元

（新加坡讯）星展集团（DBS）星期四（7月11日）宣布与新加坡水翼风筝板世界冠军墨士廉合作，希望能以他为例，激励年轻人勇敢追逐自己的梦想。

9月将满18岁的墨士廉本月底将亮相巴黎奥运会，这虽然是他首个奥运之旅，但身为两次世锦赛冠军和亚运会冠军的他被寄予厚望，盼能带来佳绩。

作为本地公司，DBS和POSB这些年不遗余力地支持本地选手，除了与墨士廉进行为期四年半的合作，他们最近也与本地田径选手洪晨翔和马克·路易斯（Marc Brian Louis）签署一年的合作协议。

星展集团总裁高博德（Piyush Gupta）说：“我对于墨士廉小小年纪就目标坚定，以及在世界舞台上的表现，感到非常钦佩。我们非常自豪能在他未来的旅程中与他同行，无论是在水上还是水下。”

星展银行此前也与新加坡首位奥运金牌得主约瑟林合作。

此外，英康保险（Income Insurance）也在同日宣布赞助新加坡田径总会50万元，推动本地田径运动发展的同时，也为2029年在本土举办的东南亚运动会做准备。

英康保险将通过成立英康保险田径发展基金（IIADF），在未来五年每年向田总赞助10万元，其中也包括为运动员和工作人员提供现金赞助和保险保障。

IIADF的大部分资金将用于支持年轻运动员，提升他们的运动表现，让他们在高级别和大型赛事中更具竞争力。