欧锦赛决赛为变相金球奖之争 罗德里和贝林厄姆谁能闪耀？

欧锦赛决赛除了是冠军之争，也可能决定金球奖花落谁家。西班牙中场罗德里（Rodri）后市看起，和英格兰中场贝林厄姆（Bellingham）成为赢得国际足联年度金球奖的热门人选。谁能赢得欧锦赛冠军，将为自己加分。

西班牙焦点球星：罗德里

俗话说“得中场者得天下”，对于西班牙和曼市（Manchester City）来说，罗德里不仅是中场主宰者，还是福星。

这名西班牙主帅德拉富恩特（de la Fuente）口中的“完美电脑”、曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）认证的全能中场，在过去79场比赛中只输一场。有他在场上梳理球路，球队可以很放心。

罗德里是在结束的英超赛季中，唯一射正、创造机会、拦截、成功过人、铲球、空中对抗成功、解围、被犯规次数皆达到20次以上的球员。本届欧锦赛，他是西班牙全队传球次数最多、跑动距离最长、上阵时间第二多的球员。

不是进攻球员的罗德里虽热度不如17岁队友亚马尔（Yamal），但球迷没有忘记他的重要性。他经常在球队踢不顺的情况下在中场持球，呼吁队友冷静，并送出高质量的传球和拦截。

在帮助曼市赢得英超四连冠、世界球会杯和欧洲超级杯后，去年在金球奖排名第五的罗德里如果能助西班牙称霸欧锦赛，绝对有望获得本赛季的金球奖。

罗德里（右）和贝林厄姆曾在本赛季欧冠八强赛碰头，贝林厄姆所属的皇家马德里经过两回合比拼淘汰罗德里的曼市，最终过关斩将赢得欧冠冠军。（路透社）

英格兰焦点球星：贝林厄姆

在欧锦赛之前，贝林厄姆率领皇家马德里（Real Madrid）夺得欧冠、西甲、西班牙超级杯三冠王的表现，让他成为金球奖大热门。如果能够赢下欧锦赛，获得金球奖可说是板上钉钉。

英格兰开赛后表现慢热，饱受批评之际，贝林厄姆两次在比赛扮演关键先生。他先在首场小组赛一锤定音，帮助球队1比0战胜塞尔维亚。他过后在16强赛读秒阶段以一记倒钩攻破斯洛伐克龙门，将英格兰从出局边缘拉了回来，否则球队早已打道回府。

尽管贝林厄姆在国家队的表现没有像球会一样出色，但西班牙球员们肯定很清楚他在皇马踢球时能传、能射、能跑的威胁性。本场他和在英格兰踢球的罗德里一样都将面对许多老熟人，也是看点之一。