俄罗斯摔跤手马梅多夫放弃参加巴黎奥运会

（莫斯科路透电）唯一一位考虑参加巴黎奥运会的俄罗斯摔跤手沙米尔·马梅多夫（Shamil Mamedov）最终决定不参赛，目前只有约16名俄罗斯选手会角逐本届奥运会。

俄罗斯摔跤联合会表示，国际奥委会已经知道这件事，他们说：“马梅多夫星期六（7月13日）因反复受伤，决定不参加比赛。”

23岁的马梅多夫在2023年世界锦标赛中斩获一枚铜牌。针对来临的巴黎奥运会，俄罗斯摔跤联合会说，他可以自行决定是否要以中立选手身份参加。

俄罗斯入侵乌克兰两年多，以盟友身份支持的白罗斯也一并受到国际谴责，这两个国家的运动员至今只能在有限的条件下参加各种赛事。来临奥运会，他们被允许以中立身份参加，不能身穿和国旗有关的服饰，不能奏国歌，也不得在开幕仪式上游行。

他们的参赛资格受到国际奥委会的额外审查，确保参赛者与军队没有联系。有几个俄罗斯体育协会拒绝在羞辱性的条件下参赛，导致只有16名俄罗斯选手会参赛，其中包括网球好手梅德韦杰夫（Medvedev）。

有不少受邀参赛的俄罗斯运动员基于自身原则拒绝出席，比如柔道选手集体拒绝参赛，摔跤选手也有抗议。俄罗斯体操选手此前已宣布不会参加，田径运动员则被国际田总禁赛。如此一来，俄罗斯选手只会参加巴黎奥运会的十个项目，包括脚踏车、游泳和网球等。

上一届参加东京奥运的俄罗斯运动员有335名，他们当时赢得20金28银23铜。

俄罗斯官员谴责国际奥委会的条件是歧视性的，外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova）在3月时曾表示，国际奥委会通过施加这样的限制，已经堕落到“种族主义和新纳粹主义”的地步。