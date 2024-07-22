迈凯伦匈牙利站包揽前二 皮亚斯特里夺F1生涯首冠

(布达佩斯综合电）迈凯伦车队于新加坡时间星期天（7月21日）晚上包揽F1匈牙利大奖赛前两名，其澳大利亚车手皮亚斯特里（Piastri）则夺下生涯首个分站冠军。

杆位出发的诺里斯发车不佳，在一号弯就被第二位发车的队友皮亚斯特里超越。

比赛进行至第46圈时，诺里斯第二次进站，而两圈之后领跑的皮亚斯特里也进站，但出站后掉至诺里斯身后三秒之多。为了确保能包揽前二，迈凯伦车队要求诺里斯将领先位置让回给皮亚斯特里，前者原本不肯，直到倒数第三圈才开始减速，让23岁的皮亚斯特里拿到职业生涯首个大奖赛冠军。

皮亚斯特里赛后表示终于圆梦，他说：“团队的执行非常出色，做出了正确的决定。

“这是我从小就梦寐以求的一天，能站在F1的最高领奖台上。”

诺里斯虽然一开始有些不高兴，但最后还是说：“本应该让皮亚斯特里先进站，事情就会简单些。这场胜利不属于我，因为我的起步不好，而皮亚斯特里起步比我好，就是这样。”

费斯塔彭被自家工程师批“幼稚”

另一方面，过去三季车手总冠军费斯塔彭（Verstappen）则因为在比赛末尾与哈密尔顿（Hamilton）发生碰撞，只能以第五名完赛后，不断在无线电上用脏话抱怨，而被自家工程师批“幼稚”。

第三位发车的费斯塔彭在第63圈尝试超越哈密尔顿，前者刹车锁死发生碰撞掉至第五位，哈密尔顿则以第三名完赛，职业生涯第200次登上领奖台。

由于费斯塔彭在发生碰撞后不断用脏话抱怨，惹得一向冷静的工程师兰比亚斯（Lambiase）愤怒回应道：“我不会和其他车队在无线电上争论，让裁判处理吧。这种在无线电上的争吵太幼稚了，真的很幼稚。”

随着费斯塔彭无缘领奖台，在车手积分榜上排名第二的诺里斯已将与费斯塔彭的差距缩小至76分，而迈凯伦则以16分的优势超越了法拉利，升至车队积分榜第二。