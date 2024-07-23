新加坡F1车赛按预期计划 2028年前能源排放量减半

（新加坡讯）新加坡赛车公司（Singapore GP，简称SGP）将如预期计划在2028年前，将世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛的能源排放量减半。

在2023年影响报告（Impact Report）中，去年F1夜间赛在赛道公园观众体验区内、由SGP直接监督和控制的活动运营能源总碳排量，在五个月的报告期内与2022年基线相比减少20.7%。这不包括F1车赛和车队的所有货物运输、物流，以及交通。

能源仍然是F1车赛的主要排放来源。燃料占总碳排量的46.56%，比上一年的绝对值减少40.97%。这主要得益于成功尝试用低碳替代燃料取代柴油为发电机供电，以及其他各种能源管理措施。

SGP在2023年使用包括加氢处理植物油（HVO）在内的生物柴油，为赛道公园的部分发电机供电。他们将继续按照计划逐步增加绿色燃料的使用，并在2028年成为所有发电机的燃料，以减少高达52%的能源碳排放量。

SGP可持续发展总监萨莎·拉菲说：“我们在2022年承诺，到了2028年，我们将能源排放量减半。我很高兴地宣布，我们正朝着这个目标的正确方向前进，重点是减少能源使用，增加绿色能源的使用，并通过可再生能源证书抵消不可避免的排放。我们将继续探索其他措施，尽量减少F1新加坡大奖赛的温室气体排放，并在我们正在进行的所有可持续发展举措的各个方面不断进步。”