【奥运会】从俄获释后返欧洲参赛 布兰妮：法国很好也安全

（维伦纽夫—达斯克法新电）美国篮球女星布兰妮·格里纳（Brittney Griner）在俄罗斯监狱度过九个月后重返欧洲参加奥运会，她说，在法国感觉“很好、很安全”。

布兰妮于2022年2月在莫斯科机场因被指控涉毒被拘留，并于同年12月在与俄罗斯军火商维克托·布特（Viktor Bout）的囚犯交换中获释。

现年33岁、身高2米06的布兰妮这回再次征战欧洲。她在美国女篮队星期四（7月25日）在里尔进行的首次奥运训练中，显得格外放松。

她说：“我很好。每个人都想知道在经历这一切之后，我回到这里的感觉如何，但我在法国感到很好、很安全，所以我只期待比赛。”

作为同性恋、双性恋与跨性别者（LGBT+）社群的知名倡导者，布兰妮在被捕时，正为俄罗斯联赛的叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）效力。

她现在效力于美国女子职业篮球联赛（WNBA）的菲尼克斯水星（Phoenix Mercury），并坚称她不会再考虑回到欧洲俱乐部打球。

布兰妮说：“当然，我会在某个时候和我的家人一起来这里度假，但欧洲的篮球对我来说已经结束了。我想和家人在一起，陪伴我的小儿子，我不想错过任何事情。无论如何，是时候结束这一章了，只是结局不是我想要的那样。”

今年4月，布兰妮接受美国广播公司（ABC）采访时说，她在俄罗斯被关押期间曾考虑过自杀。

七次卫冕金牌的美国将于星期天（28日）在里尔开始他们的奥运征程，首仗将对阵日本队。