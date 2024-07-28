混采区记忆：尤利娅的坚强令人震撼

由于爆出了中国游泳队在上届奥运赛前曾经集体药检呈阳性的新闻，兴奋剂话题再次成为了游泳场外的焦点。这让记者想起了2016年采访里约奥运会时，那位孤独的俄罗斯女泳手尤利娅·埃菲莫娃。

由于在2014年主办索契冬奥会期间，俄罗斯大规模组织运动员服药并逃避药检，俄罗斯运动员参加2016年奥运会引起了巨大争议。

尤利娅在赛前因为第二次药检呈阳性被禁赛，但由于查出的禁药成分是在2016年刚刚进入禁药名录，且不清楚人体代谢时间，国际奥委会在赛前最后一刻恢复了她的参赛资格。

记得在那届奥运会，尤利娅一走进游泳馆，就会遭到漫天嘘声。不仅是观众，同场竞技的其他泳手也对她恶语相向。与她竞争100米蛙泳金牌的美国泳手莉莉·金直接将尤利娅称作是吃药的骗子。

记得那场女子100米蛙泳决赛，莉莉·金力压尤利娅夺金，尤利娅获得银牌。不管是在比赛后、领奖台亦或是赛后记者会，两人完全是零交流。甚至记者会上，主办方得改变金牌选手坐在中间的惯例，让获得铜牌的美国泳手凯蒂·梅丽坐在中间，隔开两人。

“她是我见过最坚强的人”

犹记得，在那场100米蛙泳决赛后，尤利娅在混合采访区中遇见相熟的俄罗斯女记者，趴在记者肩膀上痛哭。哭完后她便擦拭眼泪，为之后难熬的颁奖仪式和记者会做好准备。在场的其他记者问俄罗斯记者对尤利娅的看法，女记者淡淡说道：“她是我见过最坚强的人。”

禁药事件的谁是谁非放在一边，在那一刻的当下，现场感受到的就只是震撼。《海峡时报》的资深前辈罗西（Rohit）当时在评论文章中写道：“她在泳池被嘘，她在混合采访区擦拭眼泪，然后走进记者会，去承受美国对手和媒体的恶言恶语。她知道那些关于禁药和禁赛的问题都无可避免，但她仍旧会去。”

在第一项100米蛙泳后，尤利娅继续参加里约奥运。逐渐的，在她出场时，嘘声似乎不再那么刺耳，对手不再像莉莉·金那样尖锐。尤利娅之后又赢得了200米蛙泳银牌，并和队友合作，在4X100米混合泳接力中获得第六名并创下俄罗斯全国纪录。那仍是一届成功的奥运会。

由于索契禁药事件，俄罗斯在2016年后遭国际奥委会禁赛，之后一届奥运两届冬奥都只能以俄罗斯奥理会身份参与。

巴黎奥运，由于入侵乌克兰，俄罗斯和白罗斯运动员更只能以个人中立运动员身份参赛，甚至被剥夺了参加开幕式的权利。在俄罗斯国内，这届奥运会没有电视转播。即便如此，还是有包括网球名将梅德韦杰夫在内的45名俄、白运动员参赛。不知，他们在赛场会受到怎样的待遇，而他们会又会作出怎样的回应。