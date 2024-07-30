【奥运会】马国三双打闯八强 中国两混双提前八强相遇

（巴黎讯）马来西亚三支双打男双、女双和混双全部晋级巴黎奥运会羽毛球项目八强，女双陈康乐／蒂娜星期二（7月30日）直落两局击败印度尼西亚强档拉哈尤／西蒂，以A组副盟身份闯关成功。

陈康乐／蒂娜所处小组堪称死亡之组，有世界第一的中国组合陈清晨／贾一凡、日本世锦赛冠军组合松本麻佑／永原和可那，以及在东京奥运会夺冠的拉哈尤和她的新周期搭档西蒂。

最终，陈康乐／蒂娜在最后一场小组赛用时44分钟，以21比18、21比9击败拉哈尤／西蒂，首次参加奥运便成功闯进八强之林。

马国混双陈堂杰／杜依蔚两天前就已确定晋级八强，他们的男双、上届奥运铜牌得主谢定峰／苏伟译在本地时间星期二凌晨结束的比赛，虽然败给中国组合梁伟铿／王昶，但也以副盟身份获得八强资格。

中国混双会师八强

世界第一的中国组合郑思维（右）和黄雅琼将在八强与队友交手。（法新社）

此外，羽毛球混双八强抽签结果出炉，来自中国的赛会前两号种子“雅思”郑思维／黄雅琼和“凤凰”冯彦哲／黄东萍将提前在八强相遇，无法让中国继上届奥运后，再度包办决赛。

“凤凰”组合星期一（29日）三局败给马来西亚的陈堂杰／杜依蔚，以两胜一负作为D组副盟出线后，被抽中和三连胜的A组正盟“雅思”组合交手。“雅思”同日直落两局拿下韩国组合金元浩／郑那银。后者虽然和法国及印度尼西亚组合都取得一胜两败，但由于在比较净胜局数后占优，最后以副盟出线。

“雅思”和“凤凰”所处的上半区竞争激烈，渡边勇大／东野有纱将在另一场比赛对垒世界第六的世锦赛前冠军、泰国组合德差波尔／沙西丽。

被分到下半区的三号种子韩国组合徐承宰／蔡侑玎将对战香港组合邓俊文／谢影雪。状态欠佳的金元浩／郑那银则和士气如虹的陈堂杰／杜依蔚争取半决赛名额。