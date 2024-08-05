【奥运会】难民队夺牌第一人 女拳手辛迪晋级75公斤级拳击半决赛

（巴黎综合电）辛迪·恩甘巴（Cindy Ngamba）在法国时间星期天（8月4日）的女子75公斤级拳击复赛，击败主场作战的法国选手达维娜·米歇尔（Davina Michel），成功晋级半决赛，成为首名夺得奥运奖牌的难民队选手。

虽然晋级半决赛已为辛迪提前锁定至少一枚铜牌，不过这名难民队拳手希望能争取更高荣誉。

现年25岁的辛迪出生于喀麦隆，已经在英国生活了15年，不过仍未得到英国公民身份。

她说：“成为有史以来第一个获得奖牌的难民选手，对我来说意味着整个世界。我只是一个普通人，就像世界各地的其他难民、运动员一样。但我希望在下一场比赛能改变奖牌颜色。”

她还说：“今天我面对的是一个非常强硬的对手。很多人没有为我打气加油。但我听到了我的团队的声音，我听到了我的教练的声音。我也听到了我自己的声音。我坚持策略，保持冷静和沉着。很高兴我完成了工作。希望在下一场比赛中，我也能完成工作。不，不是希望。我会完成它的。”

辛迪之前在面对加拿大选手时，得到了现场观众的热烈欢呼，只是面对法国拳手，观众的支持都一面倒给了她的对手。

她说：“我收到了很多嘘声。我想只是在走向擂台时才听到这些声音，当我进入擂台后，我就听不到任何声音。我唯一能听到的，就是我的教练和我自己。”

辛迪将在星期四（8月8日）的半决赛对垒巴拿马选手雅典娜·拜伦（Atheyna Bylon），争夺决赛资格。