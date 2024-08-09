会六语言爱吃咖喱 墨士廉五个小“秘密”

在去年蝉联水翼风筝板世界冠军和为新加坡夺得杭州亚运会首金后，墨士廉星期五（8月9日）在新加坡国庆日这一天，又为国家献上一枚巴黎奥运水翼风筝板赛的铜牌，这名17岁的小伙子，除了擅长在国际赛事的水域上耍风筝乘风破浪，大家可知道他的多个面向和一些小秘密？

一、中文名灵感来自中国哲学家

墨士廉的爸爸是瑞士人，妈妈是新加坡华人，但有别于许多混血儿的中文名字大都是由英文名字音译，墨士廉这个名字实实在在地出现在他的护照里。

墨士廉的妈妈丁慧卿告诉记者，她三个儿子的名字，灵感都来自伟大的中国哲学家，老大墨士廉是墨子，老二是老子，老三是王阳明。

但有别于两个弟弟的中文名直接用了哲学家的名字，“墨士廉”是外公细心研究与思考后为他取的。

二、超爱吃咖喱

虽然外貌和谈吐给人的印象很洋派，缺了些本土味，但墨士廉确实出生于新加坡，而如果必须选择的话，他说宁可天天吃鸡饭，也不要天天吃芝士火锅。

他认为比起瑞士，自己更贴近新加坡，并且酷爱新加坡美食。

他曾在受访时说，他喜欢的新加坡美食有很多，例如鸡饭和炒粿条等，但最爱的应该是咖哩卜，妈妈也经常煮咖喱鸡给他吃。

三、会说六种语言

记者曾经报道，墨士廉因为从小就到处训练和比赛，几乎从未到过学校上学，多年来都是通过网课自习，但这个帆船天才，其实也是个语言小天才。

他说，英语是国际沟通语言，德语是爸爸的语言，华语则是妈妈的语言，所以这三种语言，他都必须懂。

他甚至透露，在家里若不跟妈妈说华语，妈妈是不会理睬他的。

除了中英德之外，墨士廉还会法语、些许克罗地亚语和印尼语。法语是特地学的，而他之所以会口操一点克罗地亚语，是因为他的训练搭档马丁·多伦茨（Martin Dolenc）是克罗地亚人，其父亲乔尼·多伦茨 （Jonny Dolenc）是墨士廉的教练。印尼语则是因为他的家人在印度尼西亚有个度假村，他小时候在那里长大，但丁慧卿说：“他现在还记得多少，我就不知道了。”

墨士廉小时候曾经参加滑雪竞速赛。（墨士廉父亲提供）

四、爱打电动也是滑雪高手

运动员一般除了自己擅长的运动之外，也会喜欢做其他运动，但墨士廉说，平时训练后已经很累了，基本上不会做其他运动，宁可做别的事情，如打电动和跟朋友聚会。

他在受访时开玩笑地半抱怨说：“嘿！我也是正常青年好吗？”

不过，墨士廉的爸爸瓦伦丁·梅德（Valentin Maeder）透露，墨士廉其实也是个滑雪高手，小时候参加过滑雪竞速赛，过去在挪威学过的风筝滑雪技巧，也让他在水上变得更快。

五、最喜欢科目是数学

除了学习语言之外，墨士廉平时也学习数学和科学，很喜欢这两个科目。

他说：“虽然我不能说自己的数学很好，但我真的喜欢数字。比起文学和艺术，我肯定会选择数学和科学。”