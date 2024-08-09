【奥运会】风力不足第二场决赛延期 墨士廉能否夺牌看今天

风力不足导致在马赛港（Marseille Marina）举行的巴黎奥运会帆船赛再次延迟开始，连带延误决赛，这些都迫使本该在星期四（8月8日）结束的男子水翼风筝板决赛推迟一天。这意味着我国两届世界冠军墨士廉最终能否把奖牌带回家，给新加坡送上59岁生日礼物，还得等到国庆日这一天。

水翼风筝板是巴黎奥运会帆船赛的新增项目。它的比赛规则和其他帆船项目有些不同，开赛轮排名前二的选手，能够直接进入奖牌轮决赛，排名第三至第10的选手则将通过两场半决赛来争夺最后两个决赛席位。

意大利的皮亚诺西（Pianosi）和奥地利的彭塔斯（Bontus）这两名选手，他们是从半决赛脱颖而出，加入决赛行列。

彭塔斯首场决赛胜出

到了奖牌轮决赛，率先拿到三分者将获得金牌，而以第一名身份进入决赛的选手将自动获得两分，意味着在开赛轮领跑的斯洛文尼亚好手沃迪塞克（Vodisek）只要在第一场决赛获胜，就能拿足三分，锁定金牌。在这样的情况下，以第二名进入决赛而自动获得一分的墨士廉，不论排名如何，都将获得银牌。

岂料，彭塔斯却在第一场决赛中胜出，这名从半决赛晋级，原本没有分数的奥地利选手因此与墨士廉同积一分，但由于当时也还没有人拿满三分，因此得进行第二场决赛。

不过，随着之后的风势再度减弱，官方最终宣布这场决赛隔天再续。

在马赛举行的男子水翼风筝板比赛因为风力不足，已经连续几天受到影响。（谢智扬摄）

沃迪塞克仍只要一胜就夺冠

根据目前的形势，沃迪塞克仍占据优势。倘若他能在星期五的第二场决赛中胜出，他将获得金牌，银铜牌的归属则将取决于墨士廉和邦塔斯在该场决赛中的排名。

但如果星期五的决赛又因某种因素无法进行，那墨士廉将获铜牌，因为根据赛制，在两人同分的情况下，上一场比赛的成绩将决定最终排名，意味着在第一场决赛中名列前茅的邦塔斯将力压排在他之后的墨士廉，获得银牌。

墨士廉：希望能为新加坡送上美丽生日礼物

新加坡在历届奥运会上的战绩为一金、两银、两铜，“蝶王”约瑟林在2016年里约奥运会的男子100米蝶泳项目上为我国夺下历来奥运首金。

由李佳薇、冯天薇和王越古组成的乒乓球女队在2008年北京奥运会，及举重好手陈浩亮在1960年罗马奥运会分别为新加坡夺得银牌，另外两枚铜牌则由乒乓球女队和冯天薇在2012年伦敦奥运会上所贡献。

墨士廉若能夺牌，那将会是新加坡历来在奥运会上获得的第六枚奖牌，同时也将打破约瑟林的纪录，成为我国最年轻的奥运夺牌者。

约瑟林在2016年夺得金牌时为21岁，墨士廉下个月才刚满18岁。

谈到将在国庆日出战决赛，墨士廉说：“这让我想起了2021年的欧锦赛，决赛当天是我的15岁生日。比赛进行得非常顺利，所以希望能复制那次的表现，为新加坡献上一份美丽的生日礼物。”