姆巴佩加盟皇马首秀 破门助夺欧洲超级杯

（华沙路透电）西甲劲旅皇家马德里（Real Madrid）星期三（8月14日）在欧洲超级杯以2比0击败意大利球队亚特兰大（Atalanta）夺冠，刚加盟的法国球星姆巴佩（Mbappe）完成皇马首秀，并贡献一个进球。

巴尔韦德（Valverde）在第59分钟首开纪录，而姆巴佩第68分钟接过贝林厄姆（Bellingham）的传球后将比分扩大至2比0，这是姆巴佩今夏加盟皇马后的首秀。

被选为本场最佳球员的贝林厄姆说：“赛前我们甚至没有谈论到这件事（姆巴佩是否会进球），我们只是期待着这一刻的到来。

“他是那种不断书写自己历史的球员……一次又一次，他总是为球队做出贡献，今晚他又做到了。”

在法甲球会巴黎圣日耳曼（PSG）效力多年的姆巴佩上赛季为他们攻入44个进球，转到梦寐以求的皇马后他依旧保持火热状态，赢得他个人首个欧洲赛事的冠军。

姆巴佩此前最接近欧洲赛事冠军是在2019—20年赛季，当时大巴黎在欧洲冠军联赛0比1败给德甲的拜仁慕尼黑（Bayern Munich），获得亚军。

对于姆巴佩本仗的表现，主帅安切洛蒂（Ancelotti）说：“姆巴佩表现得非常好，他很快适应了球队。他与维尼修斯（Vinicius）和贝林厄姆配合得很好。当然，我们有很多很有天赋的球员，但我们必须一起合作，今晚我们做到了。”

兴高采烈地与他的首个欧洲赛事冠军奖杯合影后，姆巴佩似乎被情感所淹没。他说：“这是个很棒的夜晚。对我来说，这是个伟大的时刻，而且我们赢了一个冠军。我非常高兴，对像我这样的前锋来说，（进球）很重要，但更重要的是与这个团队一起踢球的快乐。”

这个冠军也让安切洛蒂成为了为皇马取得最多主要赛事奖杯的教练，这位意大利教头追平了米格尔·穆尼奥斯（Miguel Munoz）在1948年至1958年之间，为皇马带来14冠的纪录。