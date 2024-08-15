邀约不断不言累 墨士廉看到国人支持“心都融化了”

回国后行程不断，不过我国巴黎奥运会铜牌得主墨士廉乐在其中，也更加精力充沛。
我国巴黎奥运会铜牌得主墨士廉回国后庆祝活动、见面会和访问邀约不断。他受访时说，自己依然精力充沛，国人给予的正面支持也“融化了他的心”，下来会继续立志通过水翼风筝板为人们带来快乐。
星期三（8月14日）参与了庆祝游行并接受不同媒体访问后，墨士廉作为星展银行品牌大使，星期四（15日）来到银行参加员工见面会，并和集团总裁高博德畅聊奥运经历。大约200名星展银行员工出席了活动。
这个星期六（17日）下午4时30分到傍晚5时30分，他将在滨海艺术中心购物商场的Foreword Coffee咖啡座，参与另一场由星展银行主办的公开见面活动，并在傍晚6时与队友卢军汉和其他我国帆船选手，参加新加坡帆船总会在滨海湾水域举行的船只游行。
墨士廉：过去几天“像婴儿般熟睡”
奥运夺牌之后人气更上一层楼，行程一个接一个，巨大的关注度对不少人来说可能难以适应。但年仅17岁就展示超越同龄人成熟的墨士廉说，自己很享受整个过程，过去几天回家后“像婴儿一样熟睡”，然后早上就做好准备。
“你（记者）觉得我还精力充沛？我也这么觉得……这并不困难，我很高兴能经历这些。每当看到这些正面的景象（民众的支持），我的心都融化了。”
他在和高博德的谈话环节中说，自己将继续通过水翼风筝板带给人们快乐。“谁不想继续传达这种情感和愉悦？而且我热爱这个项目，只通过一个媒介（水翼风筝板），我就可以继续拥有这一个进步、学习及带来欢乐的过程。
“整个过程之所以有价值是因为有像在街上（巴士庆祝游行时看到）的小时刻，家人和朋友观看我的决赛等这些我能小小贡献的部分，当然还有这期间你学到的经验。”
墨士廉的父亲瓦伦丁（Valentin）和母亲丁慧卿也出席了活动，并获赠一个镶有墨士廉获得铜牌的《海峡时报》封面报道的相框、一束花等纪念品。
瓦伦丁：墨士廉与民互动更开心 超越铜牌喜悦
瓦伦丁受访时说，墨士廉经过这些天与民众的互动和收获的支持，比之前更加精力充沛，也更开心，超越了仅由夺得铜牌带来的喜悦。“最重要的是他最后了解到，他能鼓励其他孩子追逐体育职业生涯，这对他来说意义很重大。”
谈到奥运会带来的压力，墨士廉说他最近听到一个有关足球巨星罗纳尔多（C.Ronaldo）的故事。他说罗纳尔多在训练中即使有两个门将的情况下都能攻入，但当来到关键比赛，必须为国进球时，罗纳尔多觉得龙门缩小了，守门员仿佛有了三头六臂，而奥运会也有类似效果。
不过墨士廉说，实际上他所感受到的压力是来自自己，而他对处理压力有经验，来到决赛当天，他所感受的压力比几个月前参加的区域赛事来得小。
他分享了几件趣事，因为水翼风筝板选手需要有很强的下肢，而他的大腿练得相当结实，所以常会找不到合适的裤子穿。
另外在奥运期间，多国选手都热烈推崇选手村的巧克力马芬，不过墨士廉说由于他不太喜欢甜食，所以没有尝试。只是他事后才知道巧克力马芬的畅销程度，让他有点遗憾，觉得当时应该吃吃看。
带着铜牌载誉回国后，墨士廉这几天都没时间运动。瓦伦丁说，墨士廉星期五（16日）将重返健身房，为他9月4日的世界系列赛奥地利站，也是巴黎奥运会后的首场比赛做准备。