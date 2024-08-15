邀约不断不言累 墨士廉看到国人支持“心都融化了”

回国后行程不断，不过我国巴黎奥运会铜牌得主墨士廉乐在其中，也更加精力充沛。

我国巴黎奥运会铜牌得主墨士廉回国后庆祝活动、见面会和访问邀约不断。他受访时说，自己依然精力充沛，国人给予的正面支持也“融化了他的心”，下来会继续立志通过水翼风筝板为人们带来快乐。

星期三（8月14日）参与了庆祝游行并接受不同媒体访问后，墨士廉作为星展银行品牌大使，星期四（15日）来到银行参加员工见面会，并和集团总裁高博德畅聊奥运经历。大约200名星展银行员工出席了活动。

墨士廉（右）在活动中与星展集团总裁高博德畅聊水翼风筝板和参加奥运的经历，现场气氛轻松。（吴先邦摄）

这个星期六（17日）下午4时30分到傍晚5时30分，他将在滨海艺术中心购物商场的Foreword Coffee咖啡座，参与另一场由星展银行主办的公开见面活动，并在傍晚6时与队友卢军汉和其他我国帆船选手，参加新加坡帆船总会在滨海湾水域举行的船只游行。

墨士廉：过去几天“像婴儿般熟睡”

奥运夺牌之后人气更上一层楼，行程一个接一个，巨大的关注度对不少人来说可能难以适应。但年仅17岁就展示超越同龄人成熟的墨士廉说，自己很享受整个过程，过去几天回家后“像婴儿一样熟睡”，然后早上就做好准备。

“你（记者）觉得我还精力充沛？我也这么觉得……这并不困难，我很高兴能经历这些。每当看到这些正面的景象（民众的支持），我的心都融化了。”

墨士廉在签名会结束后，接受媒体访问。（吴先邦摄）

他在和高博德的谈话环节中说，自己将继续通过水翼风筝板带给人们快乐。“谁不想继续传达这种情感和愉悦？而且我热爱这个项目，只通过一个媒介（水翼风筝板），我就可以继续拥有这一个进步、学习及带来欢乐的过程。

“整个过程之所以有价值是因为有像在街上（巴士庆祝游行时看到）的小时刻，家人和朋友观看我的决赛等这些我能小小贡献的部分，当然还有这期间你学到的经验。”

墨士廉的父亲瓦伦丁（Valentin）和母亲丁慧卿也出席了活动，并获赠一个镶有墨士廉获得铜牌的《海峡时报》封面报道的相框、一束花等纪念品。

墨士廉（中）与父母获赠《海峡时报》封面报道相框等纪念品。左一和左二为星展银行集团推广策略与传讯董事总经理兼主管魏洪英、星展集团总裁高博德。右一和右二为墨士廉的父亲瓦伦丁和母亲丁慧卿。（吴先邦摄）

瓦伦丁：墨士廉与民互动更开心 超越铜牌喜悦

瓦伦丁受访时说，墨士廉经过这些天与民众的互动和收获的支持，比之前更加精力充沛，也更开心，超越了仅由夺得铜牌带来的喜悦。“最重要的是他最后了解到，他能鼓励其他孩子追逐体育职业生涯，这对他来说意义很重大。”

谈到奥运会带来的压力，墨士廉说他最近听到一个有关足球巨星罗纳尔多（C.Ronaldo）的故事。他说罗纳尔多在训练中即使有两个门将的情况下都能攻入，但当来到关键比赛，必须为国进球时，罗纳尔多觉得龙门缩小了，守门员仿佛有了三头六臂，而奥运会也有类似效果。

不过墨士廉说，实际上他所感受到的压力是来自自己，而他对处理压力有经验，来到决赛当天，他所感受的压力比几个月前参加的区域赛事来得小。

墨士廉与星展银行员工合照。（吴先邦摄）

他分享了几件趣事，因为水翼风筝板选手需要有很强的下肢，而他的大腿练得相当结实，所以常会找不到合适的裤子穿。

另外在奥运期间，多国选手都热烈推崇选手村的巧克力马芬，不过墨士廉说由于他不太喜欢甜食，所以没有尝试。只是他事后才知道巧克力马芬的畅销程度，让他有点遗憾，觉得当时应该吃吃看。

带着铜牌载誉回国后，墨士廉这几天都没时间运动。瓦伦丁说，墨士廉星期五（16日）将重返健身房，为他9月4日的世界系列赛奥地利站，也是巴黎奥运会后的首场比赛做准备。