（伦敦法新电）英超冠军阿申纳（Arsenal）与纽卡斯尔（Newcastle）星期六（8月8日）联合宣布，阿申纳已正式签下纽卡斯尔队长布鲁诺·吉马良斯（Bruno Guimaraes），转会费据报道为7500万英镑（约1亿2900万新元）。

这名曾在纽卡斯尔效力四个半赛季的巴西国脚，与“炮兵”阿申纳签署了一份“长期合约”。炮兵在上赛季终结长达22年的等待，重夺英格兰顶级联赛冠军。

吉马良斯是阿申纳今夏转会窗口迄今为止最具分量的引援，此前法国门将梅利耶（Meslier）和希腊翼锋索利斯（Tzolis）已相继加盟酋长球场。

阿申纳体育总监贝尔塔（Berta）说：“随着布鲁诺的加入，我们进一步巩固了球队的核心阵容。正如大家所见，布鲁诺既能胜任防守型中场，也能扮演全能中场牵线前后方的角色。他兼具技术质量与跑动数量，每年都能为球队贡献进球和助攻。

“布鲁诺将帮助（主帅）阿特塔（Arteta）进一步丰富球队的战术打法，同时也提升队内的竞争氛围，这对于我们在冲击重大奖杯时保持高标准至关重要。”