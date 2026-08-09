（九州综合电）日本酷热天气引发致命悲剧，日本橄榄球乙级联赛的九州KV队（Kyushu Electric Power Kyuden Voltex）的斐济籍职业橄榄球运动员赛莫尼·沃尼拉吉（Saimoni Vunilagi），新加坡时间星期一（8月3日）在随队进行季前训练时因严重中暑送院，经多日抢救后不幸于星期五（7日）离世，得年26岁。

身高196公分、体重117公斤的沃尼拉吉司职后排前锋，在日本就读大学后，于2023年开启他的职业生涯。

总部位于福冈的九州KV队在星期六（8日）证实了这一噩耗。球队透露：“尽管沃尼拉吉加盟球队时间尚短，但他凭借高尚的体育精神与强悍的球风，让大家对他新赛季的表现寄予厚望。我们谨向他的家属致以最深切的慰问，并深深为他的安息祈祷。”

日本近期正遭遇前所未有的极端酷热天气，多座城市气温突破40摄氏度大关。日本政府近期甚至首次设立了“酷暑日”的高温警告级别（40摄氏度或以上），以应对持续走高的气温与频发的健康危机。

极温条件也对体坛赛事构成巨大考验。在星期六晚于大阪举行的一场比赛中，日本国家橄榄球队在一场闷热的天气下以微弱劣势输给澳大利亚队。鉴于极端天气，裁判在上下半场中段均强制暂停比赛，让两队队员补充水分。

随着新赛季日本橄榄球联赛临近，沃尼拉吉的意外离世无疑为各支球队的季前训练安全与防暑机制敲响了警钟。