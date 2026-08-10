（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）在上赛季加冕英超冠军后，星期天（8月9日）首次回到酋长球场出战酋长杯，却以2比3不敌来犯的德甲球队多特蒙德（Dortmund）。

这是他们连续吃下的第二场败仗。他们三天前在另一场友谊赛中以1比3败给西甲球队贝迪斯（Betis）。

本场比赛，阿申纳迎回随挪威队在本届世界杯历史性闯入八强赛的队长厄德高（Odegaard），但球队不到半小时就以0比2落后。伊纳西奥（Inacio）第七分钟以一记漂亮的射门为客队首开纪录，随后卡雷察斯（Karetsas）再攻进一记精彩的弧线球扩大比分。

阿申纳到了第54分钟才凭借替补登场的恩瓦内里（Nwaneri）的进球扳回一城，但多特蒙德仅在四分钟后又将领先优势扩大至两球。

他们在一次角球进攻中由加杜（Gadou）攻入第三球，随后在佐利斯（Tzolis）被犯规后，吉欧克雷斯（Gyokeres）才通过罚球在第69分钟将比分改写为2比3。

不过，由于双方赛前已经约定，无论比赛结果如何，赛后都将进行点球练习，因此即便阿申纳在点球大战中以5比4胜出，本场依然算是由多特蒙德以3比2赢得比赛。

本场比赛之前，阿申纳刚刚从纽卡斯尔挖来的巴西国脚吉马良斯首次在炮兵球迷面前亮相，获得热烈的欢迎。（路透社）

前喜鹊悍将吉马良斯加盟后首次亮相

本场比赛之前，阿申纳刚刚从纽卡斯尔（Newcastle）挖来的巴西国脚吉马良斯（Guimaraes）也首次在炮兵球迷面前亮相，获得热烈的欢迎。

阿申纳随后在官网上写道：“你可以看到大家的即时反应。”

主帅阿特塔（Arteta）补充道：“他好像把自己形容为一名‘战士’，而我认为他不仅是一名战士，还具备了出色的能力、敏锐的直觉、领导能力与个人魅力，这些都会帮助我们，并真正为球队注入一些不同的东西。

“我觉得他也会推动队内的每一人进步，他正是我们所需要的那种球员。”

不过，这名前“喜鹊”纽卡斯尔中场悍将并未入选本场比赛名单。

谈到这场比赛的结果，阿特塔则坦言失望，并表示球队有一些时刻表现不佳，“看起来很不像自己”，尤其是在定位球以及防守配合和时机把握方面，因为在这些方面，他们通常是非常高效的。

炮兵将在下周末的社区盾杯中对阵曼市（Manchester City），而后者同日在首尔进行的一场友谊赛中以3比1打败西甲球队体育马德里（Atletico Madrid）。