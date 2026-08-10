阿申纳回归主场首仗不敌多特蒙德 吃下友谊赛两连败
（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）在上赛季加冕英超冠军后，星期天（8月9日）首次回到酋长球场出战酋长杯，却以2比3不敌来犯的德甲球队多特蒙德（Dortmund）。
这是他们连续吃下的第二场败仗。他们三天前在另一场友谊赛中以1比3败给西甲球队贝迪斯（Betis）。
本场比赛，阿申纳迎回随挪威队在本届世界杯历史性闯入八强赛的队长厄德高（Odegaard），但球队不到半小时就以0比2落后。伊纳西奥（Inacio）第七分钟以一记漂亮的射门为客队首开纪录，随后卡雷察斯（Karetsas）再攻进一记精彩的弧线球扩大比分。
阿申纳到了第54分钟才凭借替补登场的恩瓦内里（Nwaneri）的进球扳回一城，但多特蒙德仅在四分钟后又将领先优势扩大至两球。
他们在一次角球进攻中由加杜（Gadou）攻入第三球，随后在佐利斯（Tzolis）被犯规后，吉欧克雷斯（Gyokeres）才通过罚球在第69分钟将比分改写为2比3。
不过，由于双方赛前已经约定，无论比赛结果如何，赛后都将进行点球练习，因此即便阿申纳在点球大战中以5比4胜出，本场依然算是由多特蒙德以3比2赢得比赛。
前喜鹊悍将吉马良斯加盟后首次亮相
本场比赛之前，阿申纳刚刚从纽卡斯尔（Newcastle）挖来的巴西国脚吉马良斯（Guimaraes）也首次在炮兵球迷面前亮相，获得热烈的欢迎。
阿申纳随后在官网上写道：“你可以看到大家的即时反应。”
主帅阿特塔（Arteta）补充道：“他好像把自己形容为一名‘战士’，而我认为他不仅是一名战士，还具备了出色的能力、敏锐的直觉、领导能力与个人魅力，这些都会帮助我们，并真正为球队注入一些不同的东西。
“我觉得他也会推动队内的每一人进步，他正是我们所需要的那种球员。”
不过，这名前“喜鹊”纽卡斯尔中场悍将并未入选本场比赛名单。
谈到这场比赛的结果，阿特塔则坦言失望，并表示球队有一些时刻表现不佳，“看起来很不像自己”，尤其是在定位球以及防守配合和时机把握方面，因为在这些方面，他们通常是非常高效的。
炮兵将在下周末的社区盾杯中对阵曼市（Manchester City），而后者同日在首尔进行的一场友谊赛中以3比1打败西甲球队体育马德里（Atletico Madrid）。