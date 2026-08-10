（利物浦综合电）英超劲旅“红军”利物浦（Liverpool）星期天（8月9日）连续第二场友谊赛痛失好局，以2比3不敌法甲摩纳哥（Monaco）收下两连败，新帅伊拉奥拉（Iraola）在主场安菲尔德球场的首秀也因此以输球告终。

赛中，伊萨克（Isak）和维尔茨（Wirtz）早早帮助红军取得领先，但就像上周在芝加哥对阵利兹（Leeds）时一样（当时利物浦也拿到两球领先但最终以2比4落败），他们再次未能守住优势。

戈洛温（Golovin）罚入罚球，随后比埃雷斯（Biereth）为摩纳哥扳平比分，最后布伦纳（Brunner）在比赛尾声阶段头球破门，攻入绝杀球。

伊拉奥拉在下半场对阵容进行11处调整，并让新援穆尼奥斯（Munoz）迎来代表利物浦的首秀。这名44岁的西班牙教头在赛后说：“我认为（这场比赛）与我们对阵利兹的那场非常相似。

“我觉得我们上半场踢得非常好，尤其是前30分钟。但就目前而言，要长时间维持这种踢法所要求的竞技水平，我们可能还差点火候。”

他补充说：“随后他们（摩纳哥）在下半场表现得好得多。就像我们在上半场占优一样，他们在下半场完全占据主动，并且理应实现逆转，情况也确实如此。”

球员体能欠佳 比赛暴露问题

队长范戴克（van Dijk）、门将阿利森（Alisson）和边锋哈克波（Gakpo）均迎来自世界杯以来的首次亮相。

谈及这些归队的球员时，伊拉奥拉说：“我认为他们的竞技状态各不相同，但大多数人的情况都很不错。

“无论是迎来首场比赛的球员，还是踢第二场比赛的球员，他们都充满活力。现在的问题是，他们可能还没有踢满90分钟的体能，随后便开始出现疲态。”

伊拉奥拉总结道：“他们需要时间，我们需要让他们参与更多训练。但从今天的比赛中，我们收获很多积极的东西，同时也暴露许多问题。”

在英超新赛季拉开大幕之前，伊拉奥拉还剩下两场季前赛要踢——即8月16日对阵意甲球队科莫（Como）的“一日两赛”（背靠背友谊赛）。

利物浦将于8月23日客场对阵纽卡斯尔（Newcastle），开启英超新赛季。