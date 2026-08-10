（巴黎路透电）法甲冠军巴黎圣日耳曼（PSG）星期天（8月9日）宣布，从英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa）重新签下法国后卫迪涅（Digne），双方签约至2029年。

交易的财务细节尚未披露，但英国媒体报道称，巴黎圣日耳曼为这名左后卫激活了850万英镑（约1467万新元）的解约条款。

这是迪涅在离开巴黎圣日耳曼11年后重返法国首都。他曾在2013年至2015年间效力这家法国豪门两个赛季，期间赢得两次法甲冠军、一次法国杯冠军以及两次联赛杯冠军。

迪涅在声明中写道：“能够在十多年后重返巴黎圣日耳曼，我感到非常荣幸，这里曾带给我美好的经历。

“我迫不及待开启新的篇章，并将自己全部的经验贡献给球队。”

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迪涅的职业生涯始于法甲球队里尔（Lille），随后加盟巴黎圣日耳曼，并曾被租借至罗马（Roma）一个赛季。

2016年，他转会至巴塞罗那（Barcelona），在两个赛季中为这支西班牙豪门出场46次，并赢得一座西甲冠军、两座国王杯冠军和一座西班牙超级杯。

2018年，他首次闯荡英超，加盟埃弗顿（Everton），在这支英超球队效力四年后转投维拉怀抱。

这名33岁的球员在维拉公园效力了四个半赛季，在主帅埃梅里（Emery）麾下成为关键球员，并帮助球队在上赛季赢得欧洲联赛冠军。

他自2014年起成为法国国脚，为国家队出场过64次，并参加过两届世界杯，包括刚结束不久的美加墨世界杯，帮助法国队闯进半决赛。