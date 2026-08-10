（罗萨里奥综合电）阿根廷足球巨星梅西（Messi）在当地时间上星期天（8月9日）为父亲豪尔赫·梅西（Jorge Messi）举行葬礼。豪尔赫是这名全球巨星长久以来的精神支柱和经纪人，他在与癌症抗争后，最终不敌病魔去世，终年68岁。

八届金球奖得主梅西于上星期六（8日）晚些时候乘坐私人飞机从迈阿密抵达家乡罗萨里奥，随行的还有他的妻子安东内拉·罗库佐（Antonela Roccuzzo）和他们的孩子。

星期天，在紧邻罗萨里奥的佩雷斯镇中一个公墓内，举行一场仅限至亲及少数阿根廷国家队队友参加的私人葬礼。

这个叫做埃尔普拉多公墓的大门上挂着一个巨大的花圈，还贴着球迷们手写的寄语——“里奥（梅西），要坚强，我们爱你”和“梅西一家，要坚强”。

队友启程回阿根廷支持梅西

梅西（中远黑衣）从迈阿密飞回阿根廷后，来到埃尔普拉多公墓，告别父亲。（路透社）

上星期五（7日）传出豪尔赫·梅西在罗萨里奥的一家诊所去世消息后，梅西的国家队队友纷纷向他们的队长表达支持与慰问。

博卡青年（Boca Juniors）中场帕雷德斯（Paredes）在上星期六的比赛后说：“我们能去那里陪他，肯定会让他感觉好一些。我需要和几位队友商量一下，看看是现在出发还是明天什么时候过去。”

据媒体报道，梅西的密友、同时也是他在迈阿密国际（Inter Miami）队友的中场德保罗（de Paul）也已启程前往阿根廷。

在迈阿密国际1比2不敌蒙特雷（Monterrey）的比赛中取得进球后，德保罗在庆祝时脱下球衣，露出里面的梅西10号国家队战袍，以此向梅西致敬。

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

球迷聚集公墓外 望梅西与家人坚强

公墓外有许多球迷前来支持梅西，并有巨大花圈。（法新社）

公墓外聚集少数球迷，其中包括15岁的卢卡斯·布兰科（Lucas Blanco），他在大门上挂起一个写着“梅西，要坚强”的木牌。

布兰科说：“他曾给这个国家带来如此多的欢乐，现在该轮到我们回馈一点，给他带去一些慰藉。”

卡洛斯（Carlos）和安娜（Ana）说道：“我们驱车700公里来到这里。在这个艰难的时刻，我们只想陪在里奥身边。”

这对夫妇是从布宜诺斯艾利斯南部的特雷斯阿罗约斯镇一路赶来的。

具体的死因尚未公开，但当地媒体报道称，豪尔赫·梅西一直饱受癌症折磨。他在今年6月世界杯期间反常缺席，就已经引起外界的广泛关注。

在世界杯期间，面对关于豪尔赫健康状况的不断传闻，梅西的家人曾恳请媒体保持“人性关怀”。

在对阵阿尔及利亚取得进球后，39岁的梅西曾流下眼泪，他当时承认自己正在应对“赛场之外的状况”。在世界杯决赛憾负西班牙后，梅西便立即返回罗萨里奥，与家人共度几天时光。

平凡的起点

上星期六，梅西在父亲豪尔赫·梅西去世后，乘坐私人飞机抵达罗萨里奥马尔维纳斯群岛国际机场。（法新社）

作为儿子整个职业生涯的领路人，豪尔赫不仅是梅西的启蒙教练，当年更是抛下在阿根廷的一切，陪伴儿子前往西班牙闯荡。

在距离布宜诺斯艾利斯以北340公里的罗萨里奥，曾是一名金属工人的豪尔赫在当地一家名为格兰多里（Grandoli）的小俱乐部管理青年队。

他在梅西仅4岁时，带后者来到当地孩子们踢球的空地上，让梅西第一次接触足球。

2000年，豪尔赫的生命轨迹发生彻底改变。当时，西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）邀请这名年仅13岁的天才少年前往加泰罗尼亚，为其青年队效力的同时，也为梅西提供针对生长激素缺乏症的治疗。

豪尔赫后来辞去在阿根廷的工作，告别妻子和其他三个孩子，与梅西一同定居西班牙。

梅西后来回忆说：“我们刚到巴塞罗那的时候，我经常把自己关在房间里一个人偷偷地哭，我父亲也是这样——要么是避开我哭，要么是以为我没看见。我们都假装自己很好，但其实我们过得很艰难。”

在此之后，他的父亲成为他的经纪人，代其进行所有的合同谈判，足迹遍布巴塞罗那、巴黎圣日耳曼（PSG）以及迈阿密国际。

死讯传出后，世界足坛纷纷发来悼念与慰问，其中包括梅西曾效力过的各大俱乐部以及西班牙足总。

阿根廷足总也下令，在本周所有年龄段的比赛前举行一分钟的默哀仪式，且所有参赛球员均须佩戴黑色臂章。