（伦敦综合电）英超队伍“热刺”托特纳姆（Tottenham）星期二（8月11日）宣布，与25岁的荷兰中卫范德文（van de Ven）提前续约，但并未透露新合同的具体期限。

范德文原有的合约将在2028年至2029年赛季结束，如今选择继续留守北伦敦，对连续两个赛季仅列英超第17名的热刺而言，无疑是一剂强心针。

据英国广播公司（BBC）报道，范德文此次续约与新帅德泽尔比（De Zerbi）的到来有着密切关系。在德泽尔比于今年3月接任热刺主帅之前，范德文一度考虑自己的未来，但随着意大利教头入主北伦敦球队，这名荷兰国脚最终决定继续留队。

自2023年从德甲沃尔夫斯堡（Wolfsburg）加盟以来，这名荷兰中卫凭借出色的速度、覆盖能力，以及带球推进能力，逐渐成为热刺后防不可或缺的一员。

他至今代表热刺出场96次，攻入10球，并在2025年欧洲联赛决赛对曼联（Manchester United）上演门线倒钩解围，成为热刺最终夺冠的重要功臣之一。

范德文续约后说：“从我踏入热刺的第一天起，我就一直热爱着这支球队。我热爱这家球会，也热爱这里的球迷，而我在这里也取得了长足进步。热刺的未来发展方向非常明确，我渴望成为其中的一分子，我对未来充满期待。”

热刺今夏大动作频频

上赛季的热刺几乎可以用“跌入谷底”来形容，长期徘徊在英超积分榜下游，直到最后一轮主场击败埃弗顿（Everton）才确定保级，最终连续两个赛季以第17名收官。

来到新赛季，热刺的目标不只是要避免降级，而是要尽快回到英超积分榜上游，并逐步重新建立竞争力。而据《雅虎体育》报道，热刺与范德文将续约至2031年，这也意味着热刺已经明确将这名荷兰国脚纳入长期蓝图。

热刺此前已经投入约2亿3700万英镑（约4亿1000万新元）进行引援，其中最引人注目的便是以创队史纪录的1亿英镑从纽卡斯尔（Newcastle）签下意大利中场托纳利（Tonali）。

热刺也针对其他位置进行了补强，希望解决过去两个赛季暴露出来的阵容深度不足问题。