（伦敦综合电）“红军”利物浦（Liverpool）星期二（8月11日）宣布，已经与西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）达成协议，将以租借形式签下乌拉圭中卫阿劳霍（Araujo），租期覆盖整个2026年至2027年赛季。

阿劳霍新赛季将身披利物浦的33号球衣，他的加盟对于刚失去科纳特（Konate）、又受到戈麦斯（Gomez）伤病困扰的红军而言，可谓来得及时。不过，这笔交易仍须等待工作许可申请获批，以及完成国际转会相关手续后才能正式生效。

27岁的阿劳霍在接受利物浦官网采访时说道：“我已经迫不及待地想要开始了。我很高兴能来到这家历史悠久的豪门，也迫不及待地想要开始新的征程。我很高兴能得到利物浦的关注，并在正确时间做出了正确选择。”

阿劳霍于2019年首次代表巴塞罗那一线队出场，并从2020年至2021年赛季开始成为球队主力，今年早些时候才被任命为球队队长。他迄今已为巴塞罗那出场213次，攻入14球，并随队两次捧起国王杯、两次夺得西班牙超级杯，以及三次西甲联赛冠军。

成红军第四名乌拉圭球员

阿劳霍也成为继苏亚雷斯（Suarez）、科茨（Coates）和努涅斯（Nunez）之后，第四名披上利物浦战袍的乌拉圭球员。

他透露，自己刚完成转会后，就收到同胞苏亚雷斯的祝福信息。“我收到了苏亚雷斯的祝福信息。他说，祝你一切顺利，你加入了一家伟大的球会，希望你在这里一切顺利。”

苏亚雷斯曾于2011年至2014年效力利物浦，并成为安菲尔德最具代表性的球星之一。阿劳霍直言，自己小时候便经常观看苏亚雷斯在英超的比赛，这名传奇前锋也成为他认识利物浦的重要机缘。