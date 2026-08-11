（伦敦综合电）据英国媒体报道，亚马逊创办人贝索斯（Jeff Bezos）参与的财团，接近完成收购英超豪门“红军”利物浦（Liverpool）约30%股权的交易，涉资约13亿5000万英镑（约23亿3500万新元）。

英国《天空新闻》报道，这项投资由英籍印裔商人阿米特·巴蒂亚（Amit Bhatia）牵头，成员包括贝索斯和脸书联合创办人萨维林（Eduardo Saverin）。相关谈判已持续约三个月，目前进展顺利，红军现任控股股东芬威体育集团（FSG）最快可能在本周宣布交易。

芬威体育集团于2010年以约3亿英镑收购红军，随着球队过去16年先后夺得英超和欧冠等重要锦标，俱乐部商业价值亦大幅提升。红军今年更首次成为英超收入最高的球会，2024至2025财政年的收入达到创纪录的7.03亿英镑。

对于红军而言，新资本的注入也可能进一步增强球队未来在引援方面的财务空间。红军今夏已经展开阵容调整，在埃及前锋萨拉赫（Salah）离队后，球队仍需要寻找新的进攻核心。

若交易最终落实，红军整体估值将达到约44亿英镑，进一步凸显球队近年来的价值增长。

萨拉赫今夏离开效力多年的利物浦，转投土超球队特拉布宗体育。（路透社）

英超成为超级富豪新战场

美国资本近年持续进入英超，包括切尔西（Chelsea）、水晶宫（Crystal Palace）和埃弗顿（Everton）等球队背后，都能看到美国投资者的身影。贝索斯过去曾考虑投资美国职业橄榄球联盟（NFL）球队，包括华盛顿指挥官（Washington Commanders）和西雅图海鹰（Seattle Seahawks），但最终均未能成事。

贝索斯本人其实早已与体育产业存在联系，亚马逊过去曾拥有英超部分转播权，如今也在多个市场经营体育直播业务，包括欧冠和美国职业橄榄球联盟。如今，他选择把第一次正式的体育投资放在红军身上，意义相当明显。

英超拥有全球性的电视转播网络、庞大的海外球迷群体、商业赞助、球衣销售、数字内容和比赛日收入。对于这位亚马逊创办人而言，投资红军等于获得一个能够连接全球市场的体育品牌。