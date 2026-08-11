（伦敦法新电） 英超纠纷闹上法庭，诺丁汉森林（Nottingham Forest）的船王老板马里纳基斯（Marinakis）星期一（8月10日）在伦敦高等法院正式起诉英超对手水晶宫（Crystal Palace）及“身份不明人士”，指控他们涉嫌诽谤。

这起诉讼源于近一年前的一场英超联赛。2025年8月24日，两队在水晶宫主场塞尔赫斯特公园球场（Selhurst Park）以1比1握手言和。期间，水晶宫球迷在看台上展示了一幅具有高度挑衅意味的巨型横幅，画中马里纳基斯持手枪，指着自家中场球星吉布斯—怀特（Gibbs-White）的头部，并附上带有讽刺意味的标语：“马里纳基斯先生绝未卷入勒索、假球、贩毒或腐败。”

The FA will investigate a banner displayed by Crystal Palace fans showing Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis holding a gun to the head of midfielder Morgan Gibbs-White.



The banner was displayed in the Lower Holmesdale Stand, where the Holmesdale Fanatics supporters’… pic.twitter.com/3eV4QSAvju — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 24, 2025

这名59岁的希腊航运兼媒体大亨此前曾多次面临相关指控，但他一概坚决否认有任何不当行为。

英格兰足球总会已于2025年11月对水晶宫提出指控，认定其未能有效约束球迷的行为，最终对该俱乐部罚款5万英镑（约8万6500元）。

据了解，这场比赛前夕两队关系便极其紧张。水晶宫此前违反欧洲足联的多俱乐部所有权规定，导致被剥夺欧洲联赛的参赛资格，并降级至欧洲协会联赛，而其留下的欧洲联赛席位恰好由诺丁汉森林顶替。

除了诺丁汉森林，马里纳基斯名下还拥有希腊豪门奥林匹亚科斯（Olympiacos）以及葡萄牙俱乐部里奥阿维（Rio Ave）。目前水晶宫方面尚未对此诉讼发表官方回应。